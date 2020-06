Recensione Soundcore Rave Mini: un completo speaker Bluetooth per le tue feste

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Soundcore, brand del gruppo Anker che vanta una vasta gamma di dispositivi audio per tutte le esigenze.

Dopo la prova delle cuffie senza fili Liberty 2 Pro e dell’interessante soundbar Infini Pro, ecco la recensione del Soundcore Rave Mini; si tratta di un completo party speaker Bluetooth, pensato in particolare per animare piccole feste in casa o all’aperto.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Soundcore Rave Mini.



Soundcore Rave Mini: design e caratteristiche tecniche

Soundcore Rave Mini adotta una resistente scocca in plastica, impermeabile, con certificazione IPX7. Altoparlante, con griglia frontale in metallo, che può essere posizionato in verticale o in orizzontale grazie ai robusti piedini e dotato inoltre di una pratica maniglia per il suo trasporto.

Sotto la maniglia troviamo tutti i comandi per la gestione dell'altoparlante, della musica e della connettività Bluetooth. Ricordiamo, in particolare, i 4 led di stato per il monitoraggio dell’autonomia della batteria da 10.000 mAh, il comando per l’incremento dei bassi e per l’attivazione dei led frontali.

Soundcore Rave Mini vanta infatti 4 appariscenti gruppi di led multicolore, semicircolari, comandabili anche tramite l’app dedicata che analizzeremo più avanti.

Ricordiamo, infine, le varie connessioni presenti al posteriore e protette da una copertura in gomma. Qui troviamo la presa di alimentazione, una porta USB ed un ingresso per jack audio da 3,5 mm. La porta USB può essere utilizzata per la riproduzione di file MP3 presenti su memorie esterne o per ricaricare smartphone e altri dispositivi.

Concludiamo con la filettatura sul fondo utile per posizionare il Soundcore Rave Mini su un cavalletto.

Passiamo ora alle caratteristiche audio. All’interno del Soundcore Rave Mini troviamo un woofer da 5,25 pollici centrale, un tweeter nella parte alta da 2 pollici ed un radiatore passivo, sempre da 5,25 pollici, posizionato sul retro. Il secondo tweeter presente in basso non risulta funzionante ed ha esclusivamente una funzione estetica.

Citiamo anche la tecnologia BassUp per incrementare la resa dei bassi ed il modulo Bluetooth 5.0, con la possibilità di collegare contemporaneamente due smartphone (riproduzione audio + gestione tramite app).

Non dimentichiamo la potenza dichiarata di 80 Watt e le dimensioni di 180 × 180 × 342 mm, con un peso di 3,2 Kg.

E’, infine, possibile utilizzare contemporaneamente due Soundcore Rave Mini per realizzare una configurazione stereo.

Soundcore Rave Mini: app dedicata

Il Rave Mini è accompagnano dall’app dedicata Soundcore. App che consente di attivare la funzione BassUP, aggiornare il firmware e scegliere tra due impostazioni dell’equalizzatore: “all’aperto”, più ampia e con un maggior volume, e “al chiuso”. Troviamo poi una completa sezione dedicata alla gestione dei led, disattivabili dall’utente, con vari preset per tutti i gusti.

Ricordiamo anche la modalità “Light DJ” che permette un maggior controllo sui led e la riproduzione di vari effetti campionati.

Infine citiamo la sezione con tre giochi per animare le vostre feste, che sfruttano i vari effetti del led del Soundcore Rave Mini.

Soundcore Rave Mini: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione del Soundcore Rave Mini con la nostra esperienza d’uso: uno speaker resistente e ben costruito, ottimo per animare piccole feste in casa o all'aperto.

Buona la potenza, sufficiente per ambienti di medie dimensioni, con un ampio fronte sonoro.

Passiamo alle performance con alti definiti, medi morbidi e abbastanza dettagliati e voci naturali. Infine i bassi profondi e generosi, che vanno però a coprire leggermente le altre frequenze.

Non dimentichiamo l'autonomia di circa 15-18 ore.

Infine il prezzo, il Soundcore Rave Mini è acquistabile a 199,99 euro.

