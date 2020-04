Recensione Vankyo Leisure 470C: un proiettore low cost fino a 250 pollici

Dopo la prova del proiettore V630 torniamo ad occuparci di Vankyo con la recensione del Leisure 470C.

Un videoproiettore LCD più economico e compatto, con risoluzione HD ed in grado di generare un’immagine fino a 250 pollici.

Un prodotto, inoltre, low cost con un prezzo di 129 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Vankyo Leisure 470C.

Vankyo Leisure 470C: design e connessioni

Il Vankyo Leisure 470C si presenta con un design classico ed una discreta qualità costruttiva. Un proiettore realizzato interamente in plastica con tutti i comandi posizionati sul lato superiore; lato dove troviamo anche le ghiere per la regolazione manuale di zoom e keystone (± 15°).

Passiamo alle connessioni con una VGA presente sul retro, mentre sul lato sinistro troviamo due HDMI (fino a 1080p), lo slot per una scheda SD, una porta USB, una presa audio e un ingresso AV analogici.

Questo proiettore ospita, inoltre, due speaker da 3 Watt ed è dotato di due presa d'aria sul retro e sul lato sinistro.

Infine le dimensioni pari a 22,1 x 16,8 x 8,4 cm, con un peso di 1,3 Kg.

Vankyo Leisure 470C: caratteristiche tecniche e confezione

Passiamo ora all'analisi delle caratteristiche tecniche. Il Vankyo L470C è un videoproiettore LCD con risoluzione nativa HD (1280 x 720), luminosità massima di 5000 lumen, durata della lampada Led di 60.000 ore e contrasto dell'immagine di 5000:1 .

Ricordiamo anche la distanza di proiezione da 1,3 a 8,1 metri, con un’immagine da 39 a 250 pollici; 3 metri è la distanza di proiezione consigliata da Vankyo, con uno schermo da 90 pollici.

Non dimentichiamo la possibilità di installazione anche a soffitto e dietro il telo di proiezione, il piedino centrale per la regolazione dell'inclinazione ed il player integrato capace di riprodurre direttamente file audio, video e foto in vari formati come Mp3, Divx e Jpeg, memorizzati su pen dive e hard disk esterni.

Completa la confezione che include una pratica borsa per il trasporto, un piccolo telecomando, il manuale utente anche in italiano, un cavo AV-RCA ed uno HDMI.

Vankyo Leisure 470C: interfaccia utente

Il Vankyo Leisure 470C riprende la stessa interfaccia utente del V630. Menù dalla grafica essenziale, parzialmente tradotti in italiano.

Partiamo dai setting video (Vivid / Standard / Soft) e audio (Standard, Musica, Cinema, Sport) preimpostati, con la possibilità di intervenire su vari parametri come contrasto, luminosità, colore e nitidezza.

Tra le altre impostazioni ricordiamo la gestione della temperatura colore e del rumore video. Non manca, ovviamente, la selezione delle modalità di proiezione (frontale, soffitto, ecc), con la possibilità ridurre o ingrandire lo schermo via software. Assenti, invece, i controlli digitali per la gestione della geometria dello schermo.

Vankyo Leisure 470C: prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra recensione del Vankyo Leisure 470C con l’analisi delle prestazioni audio e video.

Buona la luminosità; caratteristica che consente di utilizzare il proiettore anche in ambienti parzialmente illuminati. Accettabile la definizione HD, essendo questo un proiettore low cost.

Discreto il nero, ma con un basso livello di dettaglio nelle zone scure. Analoga valutazione per uniformità e contrasto e sui colori, abbastanza naturali.

Durante le nostre prove abbiamo trovato un buon compromesso tra distanza di proiezione, definizione e luminosità posizionando il Vankyo a circa 2,5 metri dalla parete, ottenendo un'immagine di circa 80 pollici.

Contenuto il rumore della ventola che non disturba durante la visione. Appena sufficienti i menù, dalla grafica poco curata, e il setup di fabbrica; abbastanza precisa la messa a fuoco.

Sufficiente, infine, l'audio, con evidenti distorsioni a volume medio-alto ed una potenza non elevatissima.

Infine il prezzo, il Vankyo Leisure 470C è acquistabile a 129 euro.

