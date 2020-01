Samsung: dal CES 2020 TV modulari e innovativi monitor da gaming curvi

Oltre al televisore senza bordi Q950TS, Samsung ha presentato al CES 2020 numerose novità tecnologiche in ambito TV e monitor, vediamole nel dettaglio:

-The Sero. Pensata per Millennial e Gen Z, questa TV offre una tradizionale esperienza di visione orizzontale, ma capovolgendola di 90 gradi consente la fruizione dei contenuti creati in formato verticale. La tecnologia di orientamento del display di The Sero si allinea perfettamente con i dispositivi mobili degli utenti per una visualizzazione naturale e uniforme, permettendo la visione di una varietà di contenuti compresi social media, YouTube e altri video personali.

-MicroLED modulare home-ready, che unisce la tecnologia degli schermi di nuova generazione con funzionalità di personalizzazione senza precedenti. Con display da 75, 88, 93, 110 e 150 pollici, i modelli MicroLED si adattano a diversi ambienti e stili di vita. I nuovi modelli da 88 e 150 pollici introducono design ultra-sottili, rimuovendo tutti e quattro i lati delle cornici per una finitura che si fonde perfettamente con qualsiasi parete. Gli utenti possono inoltre collegare tra loro più pannelli MicroLED per creare nuove combinazioni e adattare il televisore ad uno spazio specifico.

-Odyssey G9 e G7. L’innovativa line-up di monitor da gaming, completamente ridisegnata pensando alle specifiche esigenze dei giocatori, offre display curvi totalmente rinnovati e prestazioni superiori. Sia il modello G9, con il display da 49″, sia il G7 disponibile in 32″ e 27” sono i primi in assoluto a proporre pannelli QLED con una curvatura estremamente profonda da 1000R.