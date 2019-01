Samsung Micro Led 4K da 75”: in mostra al CES la Tv del futuro

Dal CES di Las Vegas arriva un nuovo prototipo di Tv Samsung Micro Led The Wall 4K da 75 pollici; un prodotto dotato di un'innovativa tecnologia già mostrata lo scorso anno nella versione da 146 pollici.

Una soluzione, ora migliorata dal punto di vista produttivo, formata da tante piccole lampadine Led gestite singolarmente, in grado di raggiungere una luminosità elevatissima ed un contrasto praticamente infinito.

Si tratta inoltre di un tv modulare, formato da tante piccole mattonelle affiancate tra loro; una struttura che consente all’utente di assemblare il televisore secondo le sue esigenze e lo spazio disponibile senza dimensioni fisse, con la possibilità di creare configurazioni in 21:9, 32:9 o anche 1:1, arrivando anche a dimensioni da ben 219 pollici.

Per il momento non si parla di disponibilità e prezzi, lo sviluppo di questa tecnologia è infatti ancora in corso. Samsung prevede inoltre di sviluppare in futuro modelli anche 8K.