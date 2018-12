Samsung The Frame e Serif TV: in arrivo nuovi televisori dal raffinato design

Samsung mostrerà al Ces 2019 i suoi nuovi Tv della serie The Frame; televisori dall’estetica estremamente curata, progettati per assomigliare a dei quadri. Lcd da appendere, quindi, al muro dotati nella versione 2019 di un nuovo pannello con tecnologia Qled, disponibile nei tagli da 43, 49, 55 e 65 pollici.

La nuova serie offrirà inoltre nuove colorazioni per la cornice laterale e verrà mantenuta la possibilità di trasformare la tv in un vero quadro grazie al servizio in abbonamento Art (4,99 euro al mese) in grado di mostrare sul televisore centinaia di opere d’arte raccolte da diversi musei di tutto il mondo. Non mancherà inoltre l’assistente virtuale Bixby, per interagire con la TV tramite comandi vocali.

Alla prossima edizione del Consumer Electronic Show, Samsung porterà anche la nuova versione della serie Serif TV; televisori dalla particolare forma, ispirata alla sagoma di una “I” maiuscola del carattere tipografico Serif. Modelli presentati nel 2016 e che ora verranno dotati, come nei The Frame, di un nuovo pannello Qled disponibile in tre tagli da 43, 49 e 55 pollici.

Modelli che vanteranno la funzione Ambient Mode, in grado di mostrare news, previsioni meteo e immagini integrate con l’ambiente circostante.