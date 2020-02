Samsung: ecco i nuovi TV e le nuove soundbar della gamma 2020

Samsung Electronics ha svelato la nuova line-up di TV e dispositivi audio 2020, tra cui il top di gamma Q950 QLED 8K TV, i nuovi TV QLED 4K, le iconiche Lifestyle TV e le nuove soundbar.

Samsung Q950T: TV 8K senza bordi

Il Q950T è il fiore all’occhiello della gamma TV QLED 8K Samsung 2020. In arrivo in Europa nei tagli da 65, 75 e 85 pollici, è il primo televisore 8K del settore a combinare un form factor elegante ed ultra-sottile, il processore Quantum 8K di nuova generazione, le funzionalità di AI e Smart, oltre ad un sistema surround di altoparlanti.

Innovativo anche il design. La cornice del TV è “sparita” lasciando spazio ad un display a tutto schermo – chiamato Infinity Screen – che arriva a ricoprire il 99% del pannello del televisore.

Oltre al Q950T Samsung ha presentato anche i modelli Q900T e Q800T, con un’offerta che va da 55 a 98 pollici.

Samsung: la nuova gamma 4K

Nel 2020 vengono introdotte diverse serie TV QLED 4K in un range che va dai 43 agli 85 pollici: Q60T, Q70T, Q80T, Q90T e Q95T. Ciò che distingue la line-up 2020 sono le funzionalità migliorate di AI "Smart Screen" e l’Adaptive Picture che analizza le condizioni di luce dell’ambiente circostante e i contenuti visibili sullo schermo per garantire una perfetta qualità dell'immagine, indipendentemente dal fatto che la televisione venga guardata in una stanza luminosa o al buio.

Samsung: le nuove soundbar 2020

Nella line-up Audio 2020 spicca la serie Q – composta dai modelli Q800T, Q70T e Q60T. Per la prima volta in assoluto, i TV QLED 2020 potranno mantenere attivi gli altoparlanti superiori e laterali quando si collega una soundbar della serie Q di Samsung per offrire un suono surround più ricco e pieno.

Samsung The Sero

Samsung ha annunciato anche il lancio europeo di The Sero, un innovativo Lifestyle TV che può ruotare, passando dall'orientamento orizzontale a quello verticale. Una volta che lo smartphone viene connesso al The Sero, il TV adatterà l’orientamento del display, ruotando per rispecchiare il tipo di contenuto sullo smartphone.