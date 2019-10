Shanling mtw100: la prova di eleganti cuffie wireless Bluetooth 5.0

Continua il nostro viaggio nel mondo degli auricolari completamente senza fili; modelli resi famosi dai noti Airpods di Apple, sempre più diffusi e apprezzati dagli appassionati di musica.

Dopo la recensione delle Tronsmart Spunky Pro di qualche giorno fa, proviamo oggi le Shanling mtw100; un modello dal look curato, disponibile in tre diverse colorazioni.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Shanling mtw100.

Shanling mtw100: design e caratteristiche tecniche

Le Shanling mtw100 si presentano con un look elegante a partire dalla piccola custodia in plastica, con batteria integrata, disponibile in tre diverse colorazioni, rossa, bianca o nera, con interno in nero, rosso e arancione.

Cuffie che differiscono anche per le caratteristiche tecniche; la versione bianca da noi provata è il modello entry level ed ospita un driver da 6 mm in grafene, con un’autonomia dichiarata di circa 6 ore con una singola carica e fino a 21 ore sfruttando la batteria contenuta nella custodia.

I modelli in rosso e nero utilizzano, invece, un driver di Knowles, con un’autonomia che arriva a 24 ore ed integrano anche la ricarica wireless.

Cuffie dal peso di soli 4,7 grammi, dotate inoltre di superficie esterna touch, per il controllo della riproduzione musicale, e resistenti ai liquidi, con certificazione IPX7. Ricordiamo inoltre, il modulo Bluetooth 5.0 (codec AAC e SBC), la possibilità di utilizzare anche una singola cuffia e la porta USB-C per la ricarica della batteria integrata nella custodia.

Non manca, infine, il sistema di cancellazione dei rumori per le chiamate e il Surrounding awareness mode che riduce l’isolamento delle cuffie e facilita la percezione dei suoni ambientali.

Shanling mtw100: prestazioni e prezzo

Passiamo ora all'analisi delle prestazioni audio delle mtw100 con un giudizio in generale sufficiente.

Discreti gli alti che risultano abbastanza dettagliati, con bassi però non profondissimi; un po’ aspri i medi e le voci; sufficiente la potenza delle cuffie. Per quanto riguarda le chiamate, soddisfacenti le prestazioni dei microfoni; stabile, inoltre, la connettività Bluetooth.

Buona l'autonomia (visualizzata sullo smartphone), vicina a quella dichiarata e pari a circa 5 ore e mezza, con la custodia in grado di garantire circa 20 ore di riproduzione musicale. Discreta, inoltre, l'ergonomia ed economica la costruzione, con plastiche di bassa qualità. Praticamente inutile, infine, la modalità Surrounding awareness.

Concludiamo con il prezzo, le mtw100, nella versione di color bianco, possono essere acquistate a 79 dollari.