Sony HT-S350: la recensione di una potente ed elegante soundbar con subwoofer wireless

Continua il nostro viaggio nel mondo delle soundbar, casse audio progettate per migliorare sensibilmente l’audio della nostra Tv. Dopo la recensione della Panasonic SC-HTB488, testiamo oggi un interessante modello realizzato da Sony, la HT-S350.

Si tratta di una raffinata soundbar dalle caratteristiche complete, accompagnata da un subwoofer senza fili. Un sistema 2.1 dalla costruzione curata che vanta una potenza di 320 Watt.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dalla soundbar di Sony HT-S350.

Sony HT-S350: design e caratteristiche tecniche

Da Sony arriva una soundbar dalla buona qualità costruttiva e dal look curato con un rivestimento superiore che ricorda la pelle e con una griglia frontale realizzata in metallo. Soundbar che ospita al suo interno due altoparlanti alle estremità, mentre nella zona centrale troviamo tutti i comandi a sfioramento e tre led di stato.

Passiamo al posteriore dove sono stati inseriti all’interno di un vano una porta HDMI ARC (Audio Return Channel) e l’ingresso digitale ottico. La Sony HT-S350 è, inoltre, dotata di un modulo Bluetooth 5 per il collegamento senza fili con smartphone, tablet, Pc e Tv.

Soundbar installabile anche a parete che ospita un ripetitore IR per il telecomando del televisore.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 900 mm x 64 mm x 88 mm, per un peso di 2,4 KG.

Passiamo ora al subwoofer wireless che necessita, quindi, solo dell'alimentazione elettrica. Un'unità dalla buona qualità costruttiva con una scocca in legno e griglia anteriore in metallo. Subwoofer dotato di uno speaker da 16 cm e con un volume di 28 litri, che misura 190 mm x 382 mm x 390 mm, per un peso di 7,8 KG.

Concludiamo, infine, ricordando la potenza complessiva di questo sistema 2.1 pari a 320 Watt.

Sony HT-S350: funzionalità audio

La Sony HT-S350 integra al suo interno varie ed interessanti funzionalità a partire dalla tecnologia S-Force PRO Front Surround che allarga il fronte sonoro. Non mancano, inoltre, varie modalità audio (Cinema, Music, Game, News, Sports, Standard) che vanno a modificare leggermente l'equalizzazione della soundbar adattandola al contenuto della TV.

Ricordiamo anche la modalità Night che migliora la qualità audio a basso volume, l’impostazione Voce che incrementa la resa dei dialoghi, la regolazione del volume del subwoofer e l’opzione Auto Sound che ottimizza automaticamente le impostazioni audio in base al contenuto riprodotto.

Non dimentichiamo, infine, la confezione che include un manuale in italiano ed un cavo ottico.

Sony HT-S350: installazione e prestazioni

L'installazione della Sony HT-S350 è davvero semplice ed eseguibile in pochi minuti. Una volta collegata alla porta HDMI ARC presente sulla maggior parte delle TV, la soundbar si attiverà automaticamente all'accensione del televisore, con il livello del volume controllabile direttamente dal telecomando di quest'ultimo. La soundbar una volta accesa si collegherà poi in modo automatico e senza fili con il subwoofer.

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni con un giudizio complessivo decisamente positivo. La Sony HT-S350 vanta un audio potente e dettagliato ed un ampio fronte sonoro. Buona la riproduzione delle frequenze medie, con alti cristallini, voci naturali e bassi profondi sempre ben presenti, ma mai invadenti. Discrete, inoltre, le performance in ambito musicale. Nessun problema con il collegamento Bluetooth con smartphone e Tv.

Giudizio positivo, infine, anche sul telecomando sottile e dalla buona ergonomia.

La Sony HT-S350 è acquistabile ad un prezzo di listino di 250 euro, ma è disponibile online in offerta a 187 euro.

