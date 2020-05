Sony arricchisce la gamma di soundbar con le nuove HT-G700 e HT-S20R

Sony espande la sua gamma di soundbar con le nuove HT-G700 e HT-S20R.

Partiamo dal modello HT-G700 accompagnato da un subwoofer wireless. Soundbar compatibile con gli standard Dolby Atmos e DTS:X a 3.1 canali. Inoltre la HT-G700 è in grado di simulare un audio a 7.1.2 canali combinando i tre altoparlanti frontali, il subwoofer e il Vertical Sound Engine di Sony progettato per espandere il suono anche in verticale.

Ricordiamo anche la funzione Immersive AE (Audio Enhancement) in grado di convertire l’audio stereo in audio surround fino a 7.1.2 canali.

Non dimentichiamo le connessioni con HDMI eARC/ARC (con pass-trough 4K e HDR Dolby Vision), Bluetooth 5.0, ingresso ottico e USB.

Infine il prezzo della HT-G700 pari a 450 euro.

Passiamo ora alla HT-S20R, una completa soluzione 5.1 con una potenza totale di 400 W. Soundbar affiancata da un subwoofer collegato via cavo e da due satelliti posteriori cablati, per gli effetti surround.

La HT-S20R è dotata di Bluetooth 5.0, HDMI ARC, ingresso ottico e analogico con jack da 3,5 mm ed una porta USB.

Concludiamo con il prezzo della HT-S20R pari a 250 euro.

Entrambe le soundbar arriveranno sul mercato a partire dalla tarda primavera.