Technics Ottava S SC-C50: la recensione di un elegante speaker dalle elevate prestazioni

Dopo la recensione dell’interessante soundbar SC-HTB700 torniamo ad occuparci di un prodotto audio premium realizzato da Panasonic. Oggetto oggi della nostra prova è lo speaker Ottava S SC-C50 realizzato da Technics, brand del gruppo Panasonic noto per i suoi prodotti audio di elevata qualità.

Ottava S SC-C50 è uno speaker che si distingue per il suo raffinato design e per le sue elevate prestazioni. Un altoparlante, inoltre, decisamente completo, dotato di connettività wireless, con Chromecast e compatibile con i più noti servizi di streaming audio come Spotify e Tidal.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Technics Ottava S SC-C50.

Technics Ottava S SC-C50: design elegante e moderno

Technics Ottava S SC-C50 si presenta con un design davvero elegante ed un'elevata qualità costruttiva. Speaker che si distingue per il frontale curvo, utile ad ampliare il fronte sonoro, con copertura in tela (bianca o nera) e dotato di pannello superiore in alluminio dall’elevato spessore, che consente di aumentare la rigidità dello chassis.

Particolari anche i sottili comandi, per alimentazione e gestione della riproduzione audio, posizionati intorno ad un piccolo display OLED, dalla buona definizione, presente sul lato superiore.

Curato anche il posteriore, sempre con forma ad arco, realizzato in plastica.

Non dimentichiamo il piccolo Led bianco frontale disattivabile dall’utente e le dimensioni pari a 375 x 220 x 197 mm, con un peso di circa 5,9 kg.

Technics Ottava S SC-C50: caratteristiche tecniche

Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche tecniche del Technics Ottava S SC-C50 che ospita ben sette driver, in configurazione 3.1 e con un potenza complessiva di 100 Watt.

Driver installati in un rigido corpo in fibra di vetro, con doppio sistema di alimentazione integrato. Scendendo nel dettaglio, al suo interno troviamo 3 woofer di tipo conico da 6,5 cm, 3 tweeter a cupola da 1,6 cm ed un subwoofer di tipo conico da 12 cm.

La potenza di uscita è cosi suddivisa: altoparlanti sinistro e destro da 20W ciascuno a cui si aggiunge un altoparlante centrale da 20 W (1 kHz, THD 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF) ed il subwoofer, con emissione frontale, da 40 W (100 Hz, THD 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF).

Citiamo anche i quattro processori JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) e le tecnologie LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) e Space Tune. In particolare la modalità Space Tune offre tre modalità preimpostate (spazio aperto, vicino a una parete e angolo) ed una funzione automatica che, grazie al microfono integrato nello speaker, è in grado di ottimizzare l’audio adattandolo all’ambiente di ascolto.

Passiamo al ricco pannello delle connessioni che, oltre alla presa di alimentazione, ospita tre diversi ingressi (ottico, AUX da 3,5mm e USB) e la porta Ethernet.

Infine la connettività wireless con WiFi ac dual band, Bluetooth (purtroppo senza aptX), compatibilità AirPlay, DLNA e funzionalità Chromecast audio integrate.

Technics Ottava S SC-C50: configurazione e app

Technics Ottava S SC-C50 può essere facilmente inserito all’interno della rete WiFi domestica utilizzando la semplice procedura guidata presente nella nota app Google Home per smartphone e tablet. App che consente anche di gestire configurazioni multi-room ed abilitare il controllo vocale dell’Ottava S SC-C50 sfruttando eventuali altoparlanti smart Google Home presenti in casa. Inoltre non manca la possibilità di utilizzare due Ottava S in configurazione stereo.

Per la gestione di tutte le funzionalità è disponibile l’app dedicata Technics Audio Center che consente la selezione delle sorgenti fisiche e la gestione della musica in Rete. Technics Ottava S SC-C50 è compatibile con le più note app di streaming come Spotify, Tidal, Deezer e le Internet radio di TuneIn. Ricordiamo in particolare il player Tidal integrato all’interno dell'app di Technics ed il completo pannello delle impostazioni che ospita la funzionalità Space Tune citata in precedenza, un equalizzatore ed il menù per l'aggiornamento del firmware.

Citiamo infine il supporto dei file audio su USB o server di rete (PC o NAS tramite UPnP/DLNA) in vari formati, compresi FLAC e DSD.

Technics Ottava S SC-C50: analisi prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra recensione del Technics Ottava S SC-C50 con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo speaker è decisamente positivo con un audio potente e dall’ampio fronte sonoro; un prodotto a suo agio con ogni genere musicale e adatto ad ambienti anche di elevate dimensioni.

Technics Ottava S SC-C50 vanta bassi di ottima qualità, profondi e sempre ben definiti, voci e frequenze medie morbide e naturali e alti cristallini.

Uno speaker, inoltre, decisamente versatile in grado di riprodurre brani da tantissime sorgenti diverse. Non dimentichiamo la completa app dedicata di Technics, di facile utilizzo.

Infine il prezzo, il Technics Ottava S SC-C50 è acquistabile a 799 euro.

