Tronsmart Element Force: la recensione di una potente cassa senza fili super resistente

Dopo la prova della Tribit MaxSound Plus torniamo ad occuparci di casse senza fili con la recensione della Tronsmart Element Force; un altoparlante dotato di tecnologia Bluetooth, ideale da portare in spiaggia o in piscina grazie alla resistenza ai liquidi, con certificazione IPX7 (immersione in acqua per 30 minuti fino ad un metro di profondità). Uno speaker inoltre potente e resistente agli urti.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Tronsmart Element Force.

Tronsmart Element Force: design e dimensioni

Tronsmart Element Force adotta una resistente scocca in plastica con un rivestimento in gomma morbida che avvolge i lati dello speaker. Ricordiamo, inoltre, le griglie anteriori e posteriori in metallo, le viti a vista e l'anello in metallo che facilita il trasporto della cassa. Sul lato superiore sono presenti il pulsante di alimentazione, i comandi per la gestione del volume, della riproduzione audio e due Led di stato. Troviamo, inoltre, un pulsante per la gestione delle sorgenti, dedicato anche al reset e alla disconnessione Bluetooth. Infine è anche presente un comando per la selezione di tre impostazioni di equalizzazione: Extra Bass (attiva di default), 3D e standard.

Passiamo al retro dove sono presenti, sotto uno sportellino in gomma, la porta USB Type-C per la ricarica della batteria, l'ingresso Aux in da 3,5 mm e lo slot per una micro SD, dove memorizzare brani in formato MP3, Flac Wav e APE.

Infine le dimensioni della Tronsmart Element Force pari a 204x64x80 mm, con un peso di ben 780 grammi.

Tronsmart Element Force: caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche della Tronsmart Element Force; una cassa con una potenza di 40 Watt che ospita due altoparlanti da 53mm e un radiatore passivo per incrementare la resa dei bassi. Speaker con una risposta in frequenza da 80 Hz a 19 KHz, alimentati da una batteria da 6600 mAh. Ricordiamo, inoltre, l'NFC per una rapida connessione con smartphone e tablet dotati di questa tecnologia e la funzione TWS (true wireless stereo) che consente di utilizzare contemporaneamente due Tronsmart Element Force per una riproduzione audio stereofonica. Infine non dimentichiamo il modulo Bluetooth 4.2, senza codec aptX, ed il microfono per la funzione vivavoce da smartphone.

Tronsmart Element Force: analisi delle prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni della Tronsmart Element Force con un audio potente e dettagliato. Una riproduzione musicale con alti abbastanza cristallini, medi morbidi e discreti bassi, con voci naturali. Buona, inoltre, la resa dell'impostazione Extra Bass e la modalità 3D che espande il fronte sonoro; analogo giudizio per la connessione Bluetooth, sempre stabile. Da evitare, invece, la modalità standard troppo chiusa.

Sufficiente, infine, la resa del microfono nelle chiamate in vivavoce con una buona qualità costruttiva della scocca, robusta ed impermeabile. Concludiamo con la batteria che consente un’autonomia di quasi 15 ore e la confezione che include un manuale in italiano, un cavetto USB ed uno audio con jack da 3,5mm.

Tronsmart Element Force può essere acquistata ad un prezzo di 56,99 euro.

