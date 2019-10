Tronsmart Spunky Beat: auricolari in-ear senza fili dalle complete funzionalità

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle cuffie completamente senza fili di Tronsmart e dopo la prova delle Spunky Pro, vi presentiamo oggi le nuove Spunky Beat.

Auricolari true wireless dotati di Bluetooth 5 e funzione di soppressione dei rumori ambientali.

Cuffie dotate di chip Qualcomm con codec aptX: tecnologia che consente di ottenere un’elevata qualità audio anche utilizzando il collegamento Bluetooth.

Auricolari in-ear, inoltre, a bassa latenza, ottimi quindi non solo per la musica, ma anche per videogiochi, film e serie TV.

Non dimentichiamo la resistenza ai liquidi, i driver in grafene e la custodia di ricarica che permette di estendere l’autonomia di queste cuffie fino a 24 ore. Non manca anche la funzione di ricarica rapida che consente un’ora di riproduzione musicale con soli 5 minuti di carica.

Custodia fornita anche di un pratico cavo di ricarica integrato da utilizzare in alternativa alla porta USB Type-C.

Tronsmart Spunky Beat saranno presto disponibili anche in Italia ad un prezzo ancora non comunicato.