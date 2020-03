Tronsmart Spunky Beat: la recensione di cuffie low cost totalmente senza fili

Continua il nostro viaggio nel mondo degli auricolari completamente senza fili; categoria di cuffie Bluetooth sempre più diffuse e apprezzate sul mercato, resa famosa dalle note AirPods di Apple.

Oggi abbiamo provato per voi le Tronsmart Spunky Beat; complete cuffie “total wireless” low cost, dotate anche di aptX e AAC: tecnologie audio (codec) che consentono una buona qualità della trasmissione della musica tramite Bluetooth.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Tronsmart Spunky Beat.

Tronsmart Spunky Beat: design e caratteristiche

Come tutti gli auricolari completamente senza fili, le Tronsmart Spunky Beat possono essere ospitate quando non in uso all’interno di una custodia con batteria integrata. Custodia realizzata in plastica, dotata anche di led di stato e di un pratico laccetto, con dimensioni di 68 x 45 x 31 mm.

Questa custodia si distingue per la presenza di un cavetto integrato nella parte inferiore e dotato di una presa USB standard. Una pratica soluzione che rende più semplici le operazioni di carica della batteria interna, da 350 mAh. Accumulatore che può anche essere ricaricato tramite una porta USB Type-C, presente sul retro della custodia, grazie ad un cavetto inserito nella confezione insieme a vari gommini per le cuffie, di diverse misure.

Passiamo ora agli auricolari dalle dimensioni contenute ( 27 x 17 x 8 mm), dotati di una piccola superficie touch utile al controllo di alimentazione, gestione delle tracce audio e chiamate e attivazione degli assistente vocali presenti sullo smartphone.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche delle cuffie che ospitano all’interno un driver da 6 mm e con un’impedenza di 16 ohm. Non dimentichiamo il microfono integrato, la batteria da 35 mAh e la connettività Bluetooth 5.0 (raggio d’azione di 15 metri) con il supporto ai codec SBC, aptX e AAC. Infine citiamo il sistema di riduzione del rumore cVc 8.0 e la certificazione IPX5 (resistenza a pioggia, schizzi d’acqua e sudore).

Tronsmart Spunky Beat: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione delle Tronsmart Spunky Beat con l'analisi delle performance: discreta la qualità audio considerando il prezzo di vendita. Audio che in generale risulta un po’ chiuso; buona la resa delle voci sempre naturali e dei bassi, non profondissimi.

Accettabile la resa dei medi, un po’ aspri, e degli alti. Discreta la potenza, economica la qualità costruttiva di cuffie e custodia.

Buona l'ergonomia: le Spunky Beat risultano comode da indossare anche per periodi prolungati, fornendo inoltre un buon isolamento acustico.

Non dimentichiamo l’autonomia delle cuffie di 5-6 ore, che arriva a circa 16 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Per quanto riguarda le chiamate, sufficienti le prestazioni dei microfoni; stabile, inoltre, la connettività Bluetooth.

Infine il prezzo, le Tronsmart Spunky Beat possono essere acquistate a 29 euro.



