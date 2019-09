Tronsmart Spunky Pro: la recensione di cuffie Bluetooth completamente senza fili

Gli auricolari completamente senza fili sono una categoria di cuffie resa famosa dai noti AirPods di Apple. Sul mercato è però possibile trovare anche interessanti prodotti low cost come le Tronsmart Spunky Pro.

Auricolari decisamente versatili, collegabili a smartphone, tablet, TV e PC, con Bluetooth 5 e affiancati da una custodia con batteria integrata, ricaricabile anche tramite basette wireless.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Tronsmart Spunky Pro.

Tronsmart Spunky Pro: caratteristiche tecniche

Le Tronsmart Encore Spunky Buds sono auricolari in-ear total wireless ospitati, quando non in uso, all'interno di una custodia con batteria integrata che si distingue per la particolare apertura superiore a scatto, tramite un pulsante laterale.

Custodia che ospita anche quattro led per il monitoraggio della carica residua della batteria da 400mAh, ricaricabile tramite una porta micro USB o utilizzando una basetta per la ricarica wireless con standard Qi.

Passiamo ora agli auricolari dotati di Bluetooth 5, driver da 6 mm (risposta in frequenza 20 Hz - 20KHz) e batteria da 35 mAh. Cuffie dotate di microfono e superficie touch che consente la gestione di alimentazione e chiamate, riproduzione della musica, controllo del volume e attivazione di Google Assistant.

Ricordiamo, inoltre, la certificazione IPX5 che garantisce la resistenza al sudore, schizzi d'acqua e pioggia. Concludiamo con le dimensioni delle cuffie pari a 19 x 15.5 x 21mm; la custodia ha, invece, un diametro di 60 mm ed un'altezza di 34 mm.

Infine la confezione che include gommini per gli auricolari di diverse misure, un manuale utente in italiano ed una cavetto USB-Micro USB.

Tronsmart Spunky Pro: prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni audio delle Tronsmart Spunky Pro con un giudizio generale più che sufficiente.

Discreti gli alti e i bassi non profondissimi, con i medi un po' aspri e le voci che risultano abbastanza naturali. Un audio in generale abbastanza dettagliato, buona inoltre la potenza delle cuffie. Per quanto riguarda le chiamate, soddisfacenti le prestazioni dei microfoni; stabile, inoltre, la connettività Bluetooth.

Discreta l'autonomia (visualizzata sullo smartphone) pari a circa 3 ore e mezza, con la custodia in grado di garantire 4 ricariche degli auricolari. Buona inoltre l'ergonomia; le Spunky Pro risultano comode da indossare anche per periodi prolungati, fornendo inoltre un buon isolamento acustico. Economica la costruzione, con plastiche di bassa qualità; segnaliamo in particolare la cerniera del coperchio della custodia dalla costruzione poco solida.

Infine il prezzo, le Spunky Pro possono essere acquistate a 33 euro.

