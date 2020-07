Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition: la prova di una completa cassa Bluetooth a 360°

Continua il nostro viaggio nel mondo delle casse Bluetooth e dopo la prova della Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge, proviamo oggi il modello portatile Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition.

Versione aggiornata del modello T6, rinnovato nel design e nelle caratteristiche tecniche.

Uno speaker a 360 gradi con una potenza di 40 Watt, ideale per riprodurre la nostra musica preferita dentro e fuori casa.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition.

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition: design e caratteristiche

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition riprende la forma cilindrica del precedente modello con una struttura principale in plastica gommata rivestita in gran parte da tessuto, disponibile in nero e rosso.

Dispositivo comandabile tramite una pratica rotellina circondata da un Led blu, presente sul lato superiore, che consente il controllo del volume, la gestione della riproduzione musicale, l’attivazione degli assistenti vocali presenti sullo smartphone e la risposta in vivavoce alle chiamate in arrivo sul cellulare.

Sul retro troviamo, inoltre, i comandi per la gestione delle tracce audio, l'equalizzatore integrato con tre settaggi disponibili (normale, 3D e Deep Bass) ed un piccolo vano che ospita l’ingresso analogico, lo slot per la Micro SD, la porta USB Type-C e la USB standard da utilizzare per la funzione di powerbank e per collegare pendrive.

Altoparlante con una potenza complessiva di 40 Watt che ospita al suo interno due altoparlanti, per una diffusione dell’audio a 360 gradi, e due diffusori passivi per incrementare la resa dei bassi.

Non dimentichiamo la batteria da 3.300 mAh, la connettività Bluetooth nella versione 5.0 e l’NFC che facilita il collegamento con il nostro smartphone.

Ricordiamo, inoltre, l'impermeabilità con certificazione IPX6 e la possibilità di utilizzare contemporaneamente due speaker per ottenere un audio stereo.

Concludiamo con le dimensioni pari a 210 x 84 x 84 mm, con un peso di 750 g.

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition: analisi delle prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni della T6 Plus Upgraded Edition con un audio dalla buona potenza, dettagliato, ma leggermente metallico. Una riproduzione musicale con alti cristallini, medi e voci naturali, appena discreti i bassi non molto profondi.

Stabile il collegamento Bluetooth, sufficiente la resa del microfono nelle chiamate in vivavoce; buona la qualità costruttiva della scocca, robusta ed impermeabile.

Utile, inoltre, la funzione TWS (True Wireless Stereo) che consente di utilizzare due speaker contemporaneamente per incrementare la potenza ed allargare il fronte sonoro.

Concludiamo con la batteria che consente un’autonomia di circa 12 ore e la confezione che include un manuale in italiano.

Infine il prezzo della Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition pari a 69 euro.

