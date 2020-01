Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition: una completa cassa Bluetooth impermeabile

Da Tronsmart arriva la nuova versione dello speaker senza fili T6 Plus; una versatile cassa Bluetooth per riprodurre la nostra musica preferita dentro e fuori casa.

Speaker rinnovato nel design e nelle caratteristiche tecniche che mantiene la classica forma cilindrica, disponibile con un rivestimento in tessuto nero o rosso.

Dispositivo comandabile tramite una pratica rotellina presente sul lato superiore che consente il controllo del volume, la gestione della riproduzione musicale, l’attivazione degli assistenti vocali presenti sullo smartphone e la risposta in vivavoce alle chiamate in arrivo sul cellulare.

Altoparlante con una potenza complessiva di 40 Watt che ospita al suo interno due altoparlanti, per una diffusione dell’audio a 360 gradi, e due diffusori passivi per incrementare la resa dei bassi. Il Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition è dotato anche di ingresso analogico, slot per Micro SD e porta USB.

Non dimentichiamo l'autonomia fino a 15 ore e la connettività che include il Bluetooth nella versione 5.0 e l’NFC che facilita il collegamento con il nostro smartphone.

Ricordiamo, inoltre, l'equalizzatore integrato con tre settaggi disponibili, l'impermeabilità con certificazione IPX6 e la possibilità di utilizzare contemporaneamente due speaker per ottenere un audio stereo.

Concludiamo con le dimensioni pari a 210 x 84 x 84 mm, con un peso di 750 g, e il prezzo di listino di 79 dollari.