Tv da 32 pollici low cost: i migliori modelli sul mercato a partire da 149 euro

Avete un piccolo budget e siete alla ricerca di un televisore economico, magari da utilizzare in cucina o in camera da letto? Ecco allora sei Tv a partire da 149 euro, con una diagonale da 32 pollici.

LCD dal design curato, realizzati da noti marchi come LG e Samsung. Una rassegna che include modelli dal costo decisamente ridotto e prodotti dalla caratteristiche complete con risoluzione Full HD, dotati anche di avanzate funzionalità Smart e collegamento ad Internet tramite WiFi.

Scopriamo, allora, quali sono i migliori televisori economici da 32 pollici, attualmente sul mercato.

1. LG 32LK6200PLA: un completo Smart Tv

Al vertice della nostra classifica troviamo il Tv Led LG 32LK6200PLA: un televisore dall’elegante design, dotato di pannello LCD con risoluzione Full HD e HDR per immagini ricche di dettagli e dai colori realistici. Ricordiamo inoltre l’avanzata piattaforma Smart basata su webOS che include Netflix, Amazon Prime Video, Now TV e DAZN. Citiamo inoltre il sistema audio con Virtual Surround Sound, il WiFi e le tecnologie DLNA e Miracast.

Scopri di più su Amazon a 217 euro

2. Samsung T5370: con HDR e Alexa

Proseguiamo la nostra rassegna con il Samsung T5370: un TV LCD da 32 pollici, con risoluzione Full HD e HDR. Questo modello è dotato di Amazon Alexa integrato ed è compatibile con Google Assistant. Non dimentichiamo la completa piattaforma Smart Tv compatibile con AirPlay 2 e con numerose app di streaming come Netflix, Disney+, Now TV e DAZN.

Scopri di più su Amazon a 269 euro

3. Philips 32PFS5603: un TV Full HD con scocca bianca

Proseguiamo con il TV di Philips 32PFS5603; un modello con scocca bianca dalle caratteristiche essenziali, privo di piattaforma Smart TV. Un modello adatto ad essere posizionato, ad esempio, in cucina o nella camera dei bambini, con risoluzione Full HD, due HDMI e presa USB.

Scopri di più su Amazon a 194 euro

4. Xiaomi Mi TV 4A: con Android Tv

Appena arrivato sul mercato, lo Xiaomi Mi TV 4A è un televisore LCD con risoluzione HD che si distingue per la presenza a bordo di Android Tv. Una delle più complete piattaforme Smart Tv attualmente disponibili sul mercato con tantissime app di ogni genere e compatibile con le più note piattaforme di streaming come Netflix e Youtube. Non manca, inoltre, un telecomando dotato di microfono compatibile con i comandi vocali di Google Assistant.

Scopri di più su Amazon a 199 euro

5. Sharp Aquos LC-32BB5E: audio Harman Kardon

Il Tv Sharp Aquos LC-32BB5E è un modello da 32 pollici, con risoluzione HD che si distingue per la sezione audio sviluppata in collaborazione con Harman Kardon. Televisore low cost, inoltre, dotato di 3 HDMI e 2 USB.

Scopri di più su Amazon a 168 euro

6. Hisense H32BE5000: TV 32" a meno di 150 euro

Concludiamo la nostra rassegna con il Tv Hisense H32BE5000; si tratta di un modello da 32 pollici, con risoluzione HD, acquistabile a meno di 150 euro. Un modello con 2 HDMI e lettore USB integrato. Tv disponibile anche nella variante da 40 pollici.

Scopri di più su Amazon a 149 euro