I migliori TV 4K da 55 pollici low cost a meno di 500 euro

Siete alla ricerca di un Tv con un ampio schermo, ma dal costo contenuto? Ecco allora sei modelli da 55 pollici acquistabili a meno di 500 euro.

Tv LCD realizzati da noti marchi come Samsung e LG e dalle caratteristiche complete, con a bordo i servizi di streaming più noti come Amazon Prime Video, Netflix e DAZN.

Televisori dotati, inoltre, di connettività WiFi e delle più recenti tecnologie video per il massimo realismo, con supporto agli standard 4K e HDR.

1. Samsung UE55NU7170: con una completa piattaforma Smart TV

Iniziamo la nostra rassegna con un TV di Samsung; un modello 4K HDR dotato delle tecnologie PurColor e UHD Dimming in grado di garantire colori naturali ed un buon contrasto. Non manca una completa piattaforma Smart TV, la possibilità di visualizzare lo schermo dello smartphone sulla Tv ed un design sottile.

2. Hisense H55BE7000: a meno di 380 euro

Proseguiamo la nostra rassegna con un modello decisamente economico, l’Hisense H55BE7000 acquistabile al prezzo di 379 euro. Un modello 4K HDR, disponibile anche in altri tagli fino a 65 pollici, equipaggiato con la tecnologia Precision Colour per riprodurre colori accurati e naturali e una piattaforma Smart Tv che include Prime Video, Youtube, Netflix e DAZN.

3. LG 55UK6400: struttura in metallo

LG propone un TV da 55 pollici low cost con design curato e struttura in metallo, con pannello Direct LED 4K e supporto ai formati HDR, inclusi l’HDR10 Pro e l’HLG Pro. Tv con a bordo una completa piattaforma Smart Tv, di facile utilizzo e dalla grafica curata, che include Netflix, Amazon Prime Video, Tim Vision, Now TV e DAZN. Non mancano, infine, WiFi e Miracast per il collegamento con lo smartphone.

4. Sharp Aquos LC-55UI7552E: audio Harman Kardon

Continuiamo con lo Sharp Aquos LC-55UI7552E; un TV 4K HDR con una curata sezione audio sviluppata da Harman Kardon. Non manca, ovviamente, la piattaforma Smart Tv che include Netflix e Youtube. Citiamo, infine, l’Ace Pro Ultra Engine, tecnologia che consente di ottimizzare le immagini garantendo una riproduzione accurata dei colori, maggiore nitidezza e minore rumore.

5. Strong SRT 55UA6203: con Wi-Fi

Lo Strong SRT 55UA6203 è un TV 4K super low cost da 55 pollici che include HDR e Netflix. Televisore con Wi-Fi, dotato di sintonizzatore incorporato DVB-T2/C/S2 e 3 HDMI.

6. AKAI AKTV5535S: con Android TV

Terminiamo la nostra rassegna con il TV da 55 pollici AKAI AKTV5535S. Un modello dotato di Android TV, una completa piattaforma ricca di applicazioni. Un Tv con retroilluminazione direct Led, risoluzione 4K con HDR, WiFi integrato e ricevitore digitale satellitare e terrestre DVB-T2 H.265 HEVC.

