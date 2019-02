Nuovi TV LCD Sharp: fino a 70 pollici a meno di 1300 euro

Sharp ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di una nuova gamma di Tv da 60 e 70 pollici; si tratta dei modelli LC-60UI7652E e LC-70UI7652E dotati di retroilluminazione Direct LED e i Tv LC-60UI9362E e LC-70UI9362E con illuminazione Edge LED (sui bordi).

Prodotti dalle caratteristiche complete dotati di un pannello 4K HDR e supporto wide color gamut.

Interessante anche il comparto audio, sviluppato in collaborazione con harman/kardon, che prevede una configurazione 2.1 con subwoofer integrato. Non manca una piattaforma Smart TV compatibile con Netflix e Youtube. Non dimentichiamo le connessioni che includono tre USB, tre HDMI, slot SD Card, Wi-Fi, Miracast ed una porta Ethernet. Troviamo inoltre un triplo sintonizzatore integrato: satellite, cavo e digitale terrestre T2 HEVC.

I modelli LC-60UI7652E e LC-70UI7652E sono già acquistabili ad un prezzo di listino di 799 euro e di 1.299 euro. I Tv Full Led LC-60UI9362E e LC-70UI9362E sono, invece, disponibili ad un prezzo consigliato di 999 euro e 1.599 euro.

Scopri di più su Amazon.it

LC-60UI7652E a 722 euro

LC-70UI7652E a 1.313 euro

LC-60UI9362E a 920 euro

LC-70UI9362E a 1566 euro