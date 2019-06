LG mette in vendita il primo TV OLED 8K al mondo con prezzo e prestazioni stellari

LG Electronics ha annunciato l'inizio delle vendite in Corea del Sud del primo OLED TV 8K al mondo; si tratta del modello denominato 88Z9 con una diagonale da ben 88 pollici. Questo fantastico TV sarà infatti già ordinabile da questa settimana per poi arrivare in Nord America e in Europa entro la fine dell’anno.

Un modello annunciato ad inizio anno al CES di Las Vegas con una risoluzione di 7680 x 4320 pixel, 4 volte in più dell'Ultra HD e 16 volte in più del Full HD.

A bordo di questa TV ci sarà anche la versione potenziata dell’Alpha 9 di seconda generazione, un potente processore video che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per un upscaling ottimale dei contenuti. Grazie ad esso il TV è in grado di restituire immagini 8K ultra-realistiche partendo da fonti 4K o 2K.

Un Tv dotato di piedistallo e con sistema audio integrato dalle elevate prestazioni, dotato anche di Dolby Atmos. Un sistema particolarmente intelligente capace di mixare i due canali per offrire un surround virtuale 5.1

LG OLED TV Z9 supporta inoltre HDMI 2.1, consentendo agli spettatori di godere di contenuti in 8K con la fluidità dei 60 fotogrammi al secondo, come anche la modalità a bassa latenza automatica (automatic low latency mode), la frequenza di aggiornamento variabile (variable refresh rate) e il canale di ritorno audio avanzato (enhanced audio return channel – eARC).

In mercati selezionati, LG OLED TV Z9 sarà integrato con Google Assistant e Amazon Alexa.

Un prodotto infine dal prezzo decisamente elevato, venduto in Corea del Sud a circa 30.000 euro. Ancora da definire il prezzo europeo.