TV Sony: dal CES la nuova gamma con OLED anche da 48” e LCD 8K fino a 85”

Sony presenta al CES di Las Vegas la sua nuova gamma di TV che abbraccia modelli OLED e LCD anche 8K.

Tv che vantano avanzate soluzioni come il Sound-from-Picture Reality, che dà allo spettatore la sensazione che il suono provenga direttamente dallo schermo. Citiamo, inoltre, il Netflix Calibrated Mode che garantisce qualità da studio di registrazione per i contenuti Netflix, e IMAX Enhanced che porta l’esperienza di IMAX nel salotto di casa.

I nuovi TV sono, inoltre, dotati di Ambient Optimization, una nuova tecnologia che ottimizza la qualità d’immagine e suono in qualsiasi ambiente. Ambient Optimization rileva persino gli oggetti presenti nella stanza che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi.

Caratteristiche principali della nuova gamma TV di Sony

Nuovo Frame Tweeter su ZH8: per ottenere il massimo del coinvolgimento, il modello è dotato di sistema Sound-from-Picture Reality con la nuova tecnologia Frame Tweeter di Sony, che fa vibrare la cornice del televisore per emettere il suono, dando allo spettatore la sensazione che l’audio arrivi direttamente dallo schermo.

Ampliamento X-Wide Angle: la tecnologia X-Wide Angle genera colori realistici e vividi da qualsiasi angolazione, preservando meglio i toni e la luminosità rispetto ai TV LED convenzionali. In questo modo è possibile apprezzare una qualità d’immagine ottimale da qualsiasi punto nella stanza.

Ampliamento Full Array LED: la tecnologia Full Array Local Dimming di Sony modifica in modo dinamico i livelli di luminosità di alcune sezioni dello schermo in base al contenuto, offrendo un deciso aumento di contrasto e luminosità. Grazie all’accurato bilanciamento dell’emissione di luce sullo schermo, le scene più buie e quelle più luminose sono ulteriormente intensificate in linea con le intenzioni dei creatori dei contenuti.

Android TV: La nuova gamma sarà basata su Android TV e integrerà Google Assistant, Google Play Store e Chromecast. Inoltre, anche l’interfaccia utente del menù di Sony e i controlli vocali sono stati migliorati per consentire un utilizzo quotidiano più semplice. Le funzioni di controllo vocale consentiranno agli utenti di poter accedere a eventi televisivi live, app e dispositivi connessi, parlando direttamente con il televisore.

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi: grazie a Apple AirPlay 2, gli utenti possono trasmettere film, musica, giochi e foto in streaming alla TV dai loro iPhone, iPad o Mac.

Nuovi modelli TV Sony 2020

Di seguito l'elenco completo dei nuovi Tv Sony:

-TV Full Array LED 8K ZH8 (modelli da 85” e 75”)

-TV OLED 4K A8 (modelli da 65” e 55”)

-TV OLED 4K A9 (modello da 48”)

-TV Full Array LED 4K XH95 (modelli da 85”, 75”, 65”, 55” e 49”)

-TV Full Array LED 4K XH90 (modelli da 85”, 75”, 65” e 55”)

-TV 4K XH85 (modelli da 49” e 43”)

-TV 4K XH81 (modelli da 65”, 55”, 49” e 43”)

-TV 4K XH80 (modelli da 85”, 75”, 65”, 55”, 49” e 43”)

-TV 4K X70 (modelli da 65”, 55”, 49” e 43”)