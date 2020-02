VANKYO Performance V630: il cinema in casa a meno di 300 euro

Continua il nostro viaggio nel mondo dei videoproiettori e dopo la recensione del modello a batteria e con Android Nebula Mars 2 Pro, proviamo oggi il VANKYO Performance V630.

Si tratta di un modello con risoluzione nativa Full HD, in grado di generare un’immagine fino a 300 pollici e con un prezzo di 269 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del VANKYO Performance V630.

VANKYO Performance V630: design e connessioni

Il VANKYO Performance V630 si presenta con un design abbastanza curato ed una discreta qualità costruttiva. Un proiettore con scocca in plastica bianca dotato di due inserti in tessuto grigio inseriti sul frontale e al posteriore.

Copertura in tessuto che nasconde i due altoparlanti da 5 W presenti sul retro dove troviamo anche una parte delle connessioni, con un ingresso VGA, due porte USB (una da 5V), ingresso AV e uscita audio analogici. Sul lato sinistro sono, invece, presenti due HDMI ed uno slot per SD.

Passiamo al lato superiore dove troviamo le ghiere per la regolazione manuale di zoom e keystone (± 15° manuale e 45° digitale) e i comandi dedicati all'alimentazione e alla navigazione tra i menù.

Infine ricordiamo le varie prese di aerazione, con l’aria calda espulsa sul lato sinistro, le dimensioni pari a 315 x 235 x 109 mm ed il peso di 2,7 Kg.

VANKYO Performance V630: caratteristiche tecniche e confezione

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche. Il VANKYO Performance V630 è un videoproiettore LCD con risoluzione nativa in Full HD (1920 x 1080P), luminosità massima di 6500 lumen, durata della lampada di 78.000 ore e contrasto dell'immagine di 7000:1 .

Ricordiamo anche le distanze di proiezione da 1,5 a 9 metri, con un’immagine da 46 a 300 pollici; 3 metri è la distanza di proiezione consigliata da VANKYO.

Non dimentichiamo la possibilità di installazione anche a soffitto e dietro il telo di proiezione ed il player integrato capace di riprodurre direttamente file in vari formati (AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/3GP/MPEG/H.264/XVID), ma non in 4K e fino a 4GB.

Completa la confezione che include uno zaino/custodia per il trasporto, un piccolo telecomando, il manuale utente anche in italiano, un cavo AV-RCA ed uno HDMI ed un panno per la pulizia della lente.

VANKYO Performance V630: interfaccia utente

Occupiamoci ora dell’interfaccia utente del VANKYO Performance V630, dalla grafica molto semplice e con menù parzialmente tradotti in italiano.

Al suo interno troviamo setting video (Vivid / Standard / Soft) e audio preimpostati con la possibilità di intervenire su vari parametri come contrasto, luminosità, colore e nitidezza.

Tra le altre impostazioni ricordiamo la gestione della temperatura colore, della geometria dello schermo e del rumore video. Non manca, ovviamente, la selezione delle modalità di proiezione (frontale, soffitto, ecc) , con la possibilità ridurre o ingrandire lo schermo via software.

VANKYO Performance V630: prestazioni audio e video

Passiamo ora all'analisi delle prestazioni audio e video. Buona la definizione delle immagini e la luminosità; caratteristica che consente di utilizzare il proiettore anche in ambienti parzialmente illuminati.

Discreto il nero, basso però il dettaglio nelle zone scure. Analoga valutazione per uniformità e contrasto, con colori abbastanza naturali.

Durante le nostre prove abbiamo trovato un buon compromesso tra distanza di proiezione, definizione e luminosità posizionando il VANKYO a circa 2,5 metri dalla parete, ottenendo un'immagine di circa 75 pollici.

Contenuto il rumore della ventola che non disturba durante la visione. Appena sufficienti i menù, dalla grafica poco curata, e il setup di fabbrica; precisa la messa a fuoco.

Abbastanza buono l'audio, con discreti bassi e voci naturali; più che sufficiente la potenza degli speaker.

Infine il prezzo, il VANKYO Performance V630 è acquistabile a 269 euro.

