XGIMI MoGo: un compatto proiettore portatile con Android TV

XGIMI MoGo è un proiettore portatile pensato per essere portato con sé in viaggi, vacanze e spostamenti, ma ideale anche per l’impiego domestico.

MoGo è alimentato a batteria, con un’autonomia di 4 ore di video: questo significa che non va installato in un punto specifico e lasciato lì, ma può essere usato ovunque ci si trovi, come nella propria stanza, in soggiorno o in salotto.



XGIMI MoGo vanta un design compatto e moderno ed un’elevata versatilità grazie ad Android TV integrato. Una piattaforma smart che consente di accedere direttamente a più di 5.000 app come YouTube o Netflix o riprodurre migliaia di giochi, tra cui Final Fantasy, Minions, NBA JAM e un’infinità di altre proposte.

MoGo può proiettare immagini a risoluzione 540p con una luminosità di 210 ANSI Lumen, da 30 a 100 pollici di diagonale. Curata la sezione audio: questo proiettore incorpora un sistema sonoro firmato harman/kardon, con altoparlanti da 3 Watt ed è dotato anche di connessioni WiFi e Bluetooth.

Infine chi cerca prestazioni più elevate può rivolgersi alla versione Pro di MoGo, con risoluzione d’immagine Full HD 1080p ed una luminosità che raggiunge i 300 ANSI Lumen.

XGIMI MoGo: prezzi

I prodotti di XGIMI sono distribuiti in Italia da Attiva. Il modello MoGo è proposto con un prezzo al pubblico di 499 euro, mentre MoGo Pro è disponibile a 599 euro.

Acquista qui l’XGIMI MoGo

Qui la versione Full HD MoGo Pro