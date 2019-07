Xiaomi Mi True Wireless Earbuds: cuffie completamente senza fili a meno di 50 euro

Xiaomi porta nel nostro Paese le nuove Mi True Wireless Earbuds, cuffie completamente senza fili, leggere e dalla costruzione curata.

Auricolari equipaggiati con altoparlanti da 7,2mm, connettività Bluetooth 5.0 e controlli touch. Grazie ad essi è possibile riprodurre e mettere in pausa la musica, rispondere e terminare le chiamate e persino attivare l’assistente vocale con un semplice tap sull’auricolare.

Cuffie, inoltre, in grado di effettuare automaticamente il collegamento con lo smartphone non appena vengono tirate fuori dalla custodia protettiva. Interessante anche il peso complessivo decisamente contenuto: i due auricolari e la custodia pesano infatti 39 grammi in totale.

I Mi True Wireless Earbuds possono essere ospitati all’interno di una mini-custodia di ricarica e offrono fino a 12 ore di riproduzione musicale con una batteria nell’auricolare da 40 mAh ed un accumulatore nella custodia da 300 mAh.

Infine citiamo le dimensioni dell’auricolare pari a 23 x 14,5 x 13mm e della custodia di 62 x 42 x 26mm.

Mi True Wireless Earbuds saranno disponibili su Amazon, mi.com, nei Mi Store e nelle principali catene di elettronica di consumo a partire dal 29 luglio al prezzo di 49,99 euro.