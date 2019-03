I videogiochi e i software in formato digitale sbarcano su Amazon.it

Su Amazon.it è ora possibile acquistare videogiochi e software in formato digitale; si tratta essenzialmente di codici di attivazione, che saranno inviati via email, da utilizzare sulle diverse piattaforme dedicate. Una soluzione che consente di iniziare immediatamente a giocare senza attendere la consegna fisica del videogioco da parte del corriere.

L'offerta è già ora ampia ed include molti titoli popolari come Zelda BOTW, The Sims 4, Metro Exodus e Red Dead Redemption 2. Codici di download relativi non solo a titoli per Xbox, Nintendo, PlayStation e PC, ma anche DLC, Gift Card, Expansion Pack, Season Pass e monete virtuali.

Per quanto riguarda il software troviamo programmi molto noti come i prodotti Adobe (Photoshop e Illustrator e la suite Creative Cloud), Office 365 e antivirus (Norton e McAfee). Software disponibili sia per PC Windows che per macOS.

Di seguito i link per l’accesso al catalogo completo attualmente disponibile su Amazon.it:

