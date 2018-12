Beach Buggy Racing 2: un divertente gioco di corse gratis su iOS e Android

Beach Buggy Racing 2 è il seguito di uno dei più noti giochi di corse su Android e iOS. Titolo ispirato al celebre Mario Kart scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali di Google e Apple, con acquisti in-app opzionali.

Beach Buggy Racing 2 include 19 divertenti tracciati e oltre 40 dune buggy da sbloccare, forniti di diversi power-up da utilizzare durante la corsa. Scendendo nel dettaglio, ogni dune buggy vanta un'abilità peculiare utilizzabile una sola volta durante la gara e due slot per i potenziamenti da raccogliere sul tracciato.

Non mancano inoltre numerose possibilità di personalizzazione del veicolo ed una grafica di ultima generazione realizzata grazie al Vector Engine proprietario dotato del supporto alla tecnologia NVIDIA PhysX.

Citiamo, infine, la curata sezione online di Beach Buggy Racing 2 con sfide multiplayer giornaliere e settimanali che mettono in palio ricchi premi.