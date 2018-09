Fifa 19: arriva la demo su console e Pc

Da EA Sports arriva finalmente la versione demo del celebre videogioco di calcio Fifa 19.

Software scaricabile gratuitamente su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows. Versione dimostrativa dal peso di 7.48 GB disponibile sugli store digitali della varie piattaforme: PlayStation Store, Xbox Store e EA Origin.

Demo che include interessanti novità come Active Touch, Finalizzazione, Tattiche Dinamiche ed una modalità Calcio d'Inizio rinnovata. Non manca inoltre la fase iniziale de Il Viaggio con Alex Hunter ed una sfida dei gironi della UEFA Champions League.

Versione dimostrativa che include le squadre di Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus e Roma.

La versione completa di FIFA 19 verrà pubblicata su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre.

