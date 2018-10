Microsoft Project xCloud: i videogiochi di Xbox One su smartphone e tablet

Microsoft annuncia ufficialmente Project xCloud, una nuova piattaforma globale che consentirà agli utenti di accedere alle migliori esperienze di gioco da qualsiasi dispositivo, in qualunque momento e in qualsiasi luogo, grazie alla tecnologia Cloud.

L'elaborazione del videogame è infatti effettuata da un server esterno, e non in locale, con il gioco che viene poi trasmesso su un qualsiasi dispositivo (ad esempio lo smartphone) come se fosse un film in streaming.

Microsoft Project xCloud consentirà l’accesso agli oltre 3.000 titoli oggi disponibili per Xbox One e ai prossimi giochi attualmente in sviluppo, che saranno facilmente accessibili anche da device mobili. Project xCloud è attualmente in fase di test su dispositivi collegati via Bluetooth a un Xbox Wireless Controller, con la possibilità di giocare anche tramite input touch.

I test pubblici, in varie aree geografiche, di Project xCloud, inizieranno dal prossimo anno.