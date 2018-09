PES 2019 è ora disponibile su Xbox One, PC e Playstation 4

Anticipata dalla demo di qualche giorno fa, arriva finalmente sul mercato italiano l’ultima edizione del celebre videogioco di calcio. PES 2019 sbarca infatti su Xbox One, PC e Playstation 4 con tante novità tra cui i “Momenti Magici” : 11 nuove abilità che ricreano le capacità di finalizzazione sottoporta di Luis Suárez, i dribbling di Philippe Coutinho, i passaggi di precisione di David Beckham e molto altro ancora.

Ricordiamo, inoltre, la “Fatica Visibile” che incide sulle performance e sul comportamento dei calciatori ed il motore grafico che supporta il 4K HDR.

PES 2019 include il più grande numero di licenze ufficiali nella storia della serie con oltre 400 club, 10.000 giocatori e più di 40 stadi.

PES 2019 è disponibile in due versioni fisiche, la prima con il nuovo testimonial Philippe Coutinho sulla copertina della versione standard e la Special Edition con David Beckham; non manca infine la versione solo digitale Legend Edition con vari contenuti aggiuntivi.

