PES 2019: arriva la demo gratuita

La demo del celebre gioco di calcio Pro Evolution Soccer 2019 arriva su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam).

Questa versione include le modalità Esibizione, Co-op Offline e Partita veloce online e due stadi, il Camp Nou del Barcellona e il Veltins-Arena dello Schalke 04’. Inoltre nella demo troveremo 12 squadre tra cui il Liverpool, l’FC Barcelona, l’Inter e le nazionali dell’Argentina e della Francia.

La demo di Pro Evolution Soccer 2019 ha un peso complessivo di circa 3.8 GB e può essere scaricata gratuitamente su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

PES 2019 include nuove funzionalità e miglioramenti come la Fatica Visibile che influisce sulle prestazioni dei giocatori ed un evoluto comparto grafico con il supporto al 4K HDR.

Titolo che vedrà inoltre la presenza del più grande numero di licenze, club e campionati di tutta la storia delle serie PES, in arrivo sul mercato dal 30 agosto.

