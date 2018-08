PS4 Pro 500 Million Limited Edition: la versione estrema della console Sony

Sony continua a sfornare nuove edizioni speciali delle sue console e dopo la PS4 dedicata all'Uomo Ragno arriva ora una versione a tiratura limitata della PS4 Pro, realizzata per festeggiare i 500 milioni di Playstation vendute.

Scendendo nel dettaglio la PS4 Pro 500 Million Limited Edition si caratterizza per una scocca semitrasparente in blu scuro illuminata dall'interno da led sempre di colore blu.

Spiccano inoltre i loghi in color rame opaco, l'hard disk interno da ben 2 Terabyte e la targhetta con inciso il numero di serie.

La console verrà, infatti, realizzata in soli 50.000 esemplari e sarà venduta insieme ad una PS4 Camera. Inoltre nella confezione sarà anche presente un controller DualShock 4 e le cuffie in edizione limitata "500 Million Limited Edition" , accessori venduti anche separatamente.

La PS4 Pro 500 Million Limited Edition sarà disponibile dal 24 Agosto al prezzo di 499,99 euro.

