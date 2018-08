Arriva sul mercato la PS4 di Spider-Man in versione limitata

L'esclusiva PS4 Spider-Man Limited Edition è finalmente disponibile sul mercato; un'edizione realizzata in un appariscente rosso con la parte superiore personalizzata dal noto logo dell'Uomo Ragno.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di un bundle contenente una Playstation 4 con hard disk da 1TB, accompagnata da un controller Dualshock 4 Amazing Red ed una copia del titolo Marvel's Spider-Man in versione Standard Edition; gioco realizzato in esclusiva per la console Sony.

Inoltre all'interno della confezione è stato inserito un voucher per scaricare il contenuto aggiuntivo denominato "La città che non dorme mai”.

La PS4 Spider-Man Limited Edition è ordinabile su Amazon.it ad un prezzo di 379,99 euro con consegne a partire dal 7 settembre.

