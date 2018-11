Red Dead Online: arriva il multiplayer di Red Dead Redemption 2

Red Dead Online, il multiplayer del famosissimo gioco Red Dead Redemption 2 è finalmente arrivato in Beta sulle console Playstation 4 e Xbox One.

L’attuale versione consente al giocatore di sviluppare il proprio personaggio con la possibilità, nelle fasi iniziale del gioco, di ottenere l'immancabile cavallo, allestire un accampamento e andare a caccia di un tesoro.

Numerose inoltre le modalità previste con contenuti di tipo cooperativo come le Missioni Free che cambieranno in base a quanto siete stati buoni o cattivi e da affrontare da soli o in un gruppo di massimo sette giocatori.

Non mancano inoltre avvincenti modalità competitive come la Sparatoria a squadre e gli scontri basati solo su archi, frecce e coltelli.

Citiamo infine anche la modalità Territorio ostile dedicata al controllo di un determinata zona in collaborazione con altri membri della vostra squadra.

