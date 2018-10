Red Dead Redemption 2: arriva il nuovo videogioco western di Rockstar Games

Red Dead Redemption II è il nuovo capitolo della nota saga di videogiochi, iniziata nel 2004 e prequel di Red Dead Redemption uscito nel 2010.

Si tratta di un action-adventure in prima e terza persona, di tipo open world, e a tema western che ha come protagonista Arthur Morgan, un fuorilegge appartenente alla banda Van der Linde.

Un titolo, ambientato nel 1899, dall’interessante comparto singleplayer e multiplayer, in grado di offrire un mondo di gioco completamente dinamico ed interattivo.

Un gioco che vanta, inoltre, un evoluto motore grafico capace di supportare anche Xbox One X con 4K, HDR e texture avanzate.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile in edizione Standard per PS4 e Xbox One a 67.49 euro, mentre la Special Edition avrà un prezzo di 84.99 euro con inclusa la mappa stampata del mondo di gioco.

Inoltre tutti coloro che effettueranno il preordine su Amazon riceveranno al lancio due DLC in omaggio: il Cavallo da Guerra e il Kit di Sopravvivenza del Fuorilegge.