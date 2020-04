Bleeding Edge: la recensione di un divertente gioco multiplayer per Pc e Xbox One

Dopo la recensione di Ori and the Will of the Wisps, torniamo ad occuparci di un gioco Microsoft con la prova di Bleeding Edge; un videogioco multiplayer sviluppato da Ninja Theory e disponibile per Xbox One e Pc.

Un titolo dall’ambientazione futuristica in cui due squadre formate da 4 giocatori si scontreranno all’interno di varie arene; titolo esclusivamente da giocare in compagnia, privo quindi della modalità single player.

Bleeding Edge: caratteristiche principali

Bleeding Edge è un gioco multiplayer a squadre incentrato sugli scontri corpo a corpo dall’ambientazione futuristica. Un videogioco in terza persona ambientato in un mondo in cui ogni combattente è potenziato meccanicamente.

Un picchiaduro 4v4 che include 11 personaggi (più uno in arrivo) suddivisi in tre classi (assassini, tank e di supporto), dotati di varie tipologie di armi e abilità e dal design decisamente originale come ad esempio Kulev, un morto vivente controllato da un serpente cibernetico.

Personaggi che possono essere sviluppati tramite le mod. Ogni personaggio dispone infatti di tre "chip", modifiche sbloccabili durante il gioco, che possono fornire dei vantaggi sul danno, sulla vitalità o su alcune abilità.

Passiamo ora alle sole due modalità di gioco disponibili nelle cinque mappe presenti in Bleeding Edge: Dominio e Celle energetiche. Nella prima è necessario conquistare delle zone di controllo a tempo, ottenendo più punti degli avversari anche attraverso le uccisioni dei nemici. Nella seconda modalità dovremo, invece, raccogliere le celle energetiche presenti all’interno della mappa e consegnarle in specifici luoghi, stando attenti a non venire uccisi.

Bleeding Edge: considerazioni finali e prezzo

Bleeding Edge è un divertente gioco multiplayer basato su combo e abilità, in cui sarà fondamentale il lavoro di squadra per sopravvivere. Un titolo esclusivamente in multiplayer online, dal design originale e dalla grafica curata.

Peccato per il ridotto numero di contenuti disponibili con appena due modalità, dodici eroi e soltanto cinque arene presenti nel gioco.

Abbiamo giocato a Bleeding Edge su Xbox One grazie ad un codice digitale fornitoci da Microsoft; titolo disponibile anche su PC.

Bleeding Edge supporta, inoltre, il Cross-Network Play e Xbox Play Anywhere su Xbox One, PC Windows 10 e Steam.

Infine il prezzo, Bleeding Edge è acquistabile a 29,99 euro.

