Fortnite arriva su Android: come scaricarlo

Fortnite per Android è finalmente disponibile per tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone compatibile, dotato del sistema operativo di Google. Dopo la versione beta accessibili su invito, lo sparatutto online di Epic Games è ora liberamente scaricabile, ma non dal Play Store; il gioco è infatti disponibile direttamente sul sito ufficiale del produttore.

Una volta aperta questa pagina sul vostro cellulare, dovrete seguire le indicazioni fornite verificando innanzitutto se il vostro smartphone è compatibile con il gioco consultando la lista pubblicata dal produttore. In seguito sarà necessario sbloccare il download da fonti sconosciute all’interno delle impostazioni di Android. Successivamente potrete iniziare a scaricare l’installer del gioco seguendo la procedura guidata.

Ricordiamo che attualmente questo gioco è compatibile con un numero abbastanza limitato di dispositivi tra cui i più recenti Samsung Galaxy, Huawei P20 Pro, Lenovo Moto Z e l'HTC 10. Inoltre, secondo Epic Games, Fortnite potrebbe essere compatibile con smartphone dotati di Android 8.0, 3 GB di RAM ed una scheda grafica Adreno 530 o superiore, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superiore.