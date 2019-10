Gears 5: la recensione di un ottimo sparatutto per Xbox One e PC

Dopo venticinque milioni di copie vendute arriva sul mercato Gears 5, il quinto capitolo del noto franchise di Microsoft.

Per chi non conoscesse questa saga, si tratta di una serie sparatutto in terza persona incentrata sul conflitto tra gli abitanti umani del pianeta Sera e orribili mostri sotterranei, le Locuste. Elemento caratterizzante del gioco è la possibilità di ripararsi dietro muri e sporgenze per difendersi e contrattaccare i nemici utilizzando armi di diverso tipo, come l'ormai famoso Lancer, un mitragliatore con integrata una motosega.

Una serie uscita nel 2006 per Xbox 360 e ora arrivata al quinto episodio disponibile per Xbox One, Xbox One X e PC; titolo sviluppato, come il precedente capitolo, dal team The Coalition.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di Gears 5, che abbiamo provato per voi nella versione per Xbox One.

Gears 5: trama, personaggi e ambientazioni

La storia di Gears 5 si ricollega direttamente al precedente capitolo e vedrà come protagonista il personaggio femminile Kait Diaz, un soldato che sarà accompagnato da altri noti personaggi del franchise come Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker.

Trama avvincente che andrà ad approfondire in particolare il passato di Kait, rivelando informazioni sulla sua famiglia e i suoi legami con le Locuste.

Passiamo ora alle ambientazioni di gioco che risultano di vario genere; si passa infatti da cunicoli bui e scarsamente illuminati ad ampie mappe di tipo open world, una delle principali novità di questo capitolo. Ambientazioni suggestive e ben realizzate, che ci porteranno ad esempio all’interno di una base missilistica abbandonata, in città distrutte dalla guerra e dietro le quinte di un teatro.

Gears 5: gameplay

Gears 5 riprende le classiche meccaniche di gioco già viste nei passati episodi, ma si distingue dai precedenti capitoli per i nuovi compiti del robot Jack che accompagna la protagonista e i suoi compagni durante le varie fasi di gioco.

Il robot può essere utilizzato non solo per attivare interruttori, aprire porte o intrufolarsi nei condotti d'aerazione, ma anche per aiutare il giocatore durante i combattimenti. Jack può, infatti, utilizzare una serie di abilità speciali da sbloccare nel corso della campagna e potenziabili tramite l'impiego di componenti nascosti all’interno del gioco. Citiamo, ad esempio, l'invisibilità o l'hacking capace di portare temporaneamente un nemico dalla vostra parte.

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di utilizzare lo Skiff, un’agile slitta a vela che consente di coprire lunghe distanze e muoversi all'interno delle mappe aperte presenti all’interno del gioco.

Infine la durata della campagna in single player che vi terrà impegnati per circa 13 ore.

Gears 5: grafica e multiplayer

Gears 5 si presenta con un comparto grafico di altissimo livello, basato sull’Unreal Engine 4. Elevato il dettaglio e buona la resa delle texture anche su Xbox One, con la possibilità di sfruttare il 4K su Xbox One X a 60 fps. Analogo giudizio sulle animazioni, fluide e realistiche e sulle ambientazioni, curate in ogni dettaglio.

Ricordiamo, inoltre, il doppiaggio delle voci dei personaggi e i menù completamente in italiano.

Concludiamo con il multiplayer che ci ha particolarmente convinto ed in grado di garantire tantissime ore di divertimento.

Sezione completa che include appassionanti modalità competitive e cooperative. Partiamo dalla nota modalità Orda in cui un team di giocatori dovrà affrontare ondate sempre più aggressive di nemici; citiamo inoltre Arcade Deathmatch, un testa a testa cinque contro cinque con l'obiettivo di arrivare ad un totale di cinquanta uccisioni di squadra, e la modalità Fuga, una corsa contro il tempo in cui tre giocatori collaborano per scappare da una nube di gas tossico in progressiva espansione.

Gears 5: considerazioni finali e prezzo

Gears 5 è un titolo appassionate, ben realizzato, e con un’ottima sezione multiplayer. Un gioco con una campagna coinvolgente, che vanta inoltre un’elevata qualità grafica. Un titolo sicuramente da non perdere se amate i giochi sparatutto, acquistabile ad un prezzo di 69,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it a 56 euro