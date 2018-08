Cinque fantastici giochi di corse per PS4

Sul mercato esistono centinaia di giochi di corse per PlayStation 4; titoli che consentono di pilotare auto di ogni genere come Formula 1, vetture da rally, supercar e modelli d'epoca sui più celebri circuiti del mondo da Montecarlo al Nürburgring.

Abbiamo, quindi, selezionato i migliori cinque titoli attualmente disponibile per la console di Sony; giochi simulativi per chi cerca il massimo realismo o arcade che si concentrano più sul divertimento e sulla personalizzazione delle vetture.



1. F1 2018

F1 2018 è un titolo che non può assolutamente mancare nella vostra collezione. Gioco ufficiale del Campionato di Formula 1, comprensivo di tutte le scuderie, i piloti e i 21 circuiti della stagione 2018. Non manca inoltre la possibilità di utilizzare vetture d'epoca dall'inizio degli anni '70 fino a qualche anno fa ed una completa modalità carriera. Citiamo inoltre l’elevato realismo e la grafica di elevata qualità.

Scopri di più su Amazon

2. Assetto corsa

Assetto corsa è un racing game che punta sul massimo realismo grazie all’estrema precisione con cui sono realizzati tutti i dettagli del gioco. Al suo interno è possibile scegliere più di 80 vetture riprodotte in collaborazione con le case automobilistiche più prestigiose. Ricordiamo inoltre i numerosi circuiti disponibili tra cui i leggendari tracciati di Silverstone, Monza e Nürburgring-Nordschleife.

Scopri di più su Amazon



3. Dirt Rally

Dirt Rally è il gioco ufficiale del Fia World Rallycross; un accattivante titolo che vanta la tecnologia Your Stage: uno strumento di creazione del tracciato di gara che permette di produrre un numero infinito di percorsi unici. All'interno del gioco troviamo oltre 50 veicoli tra cui famose auto come la Mitsubishi Lancer Evolution VI, la Subaru WRX STi NR4 e l’Audi Quattro S1 E2. Un titolo in grado, inoltre, di supportare la PlayStation VR.

Scopri di più su Amazon



4. Need for Speed Payback

Payback è l’ultimo capitolo di Need for Speed, una delle serie di videogiochi più famose al mondo. Un gioco che riprende le tipiche caratteristiche di questo franchise con la possibilità di personalizzare la propria vettura, correre in numerose gare clandestine e che include una divertente modalità carriera.

Scopri di più su Amazon

5. Rocket League

Rocket League è un divertentissimo gioco arcade che mescola il gioco del calcio ad un racing game. Un accattivante titolo con multiplayer anche online, che offre anche la possibilità di personalizzare la propria auto. Non mancano, inoltre, diverse modalità di gioco con varie arene.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!