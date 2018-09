I migliori giochi gratis per smartphone Android

Nel vastissimo mondo dei giochi per smartphone con sistema operativo Android è possibile trovare titoli di ogni genere; videogames gratuiti o a pagamento, dalla grafica di ultima generazione e derivati direttamente dal mondo pc-console. Non mancano, inoltre, giochi più semplici ideali anche per principianti e completi videogames multiplayer. Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori videogiochi gratuiti per Android. Titoli utilizzabili su tutti i tipi di smartphone, dai top di gamma ai modelli di fascia bassa.

1. Asphalt 9

Ultimo episodio della celebre serie dedicata al mondo delle corse, Asphalt 9 si distingue per l'avanzata grafica che non fa rimpiangere i titoli per console. Un gioco adatto anche ai principianti con un vasto parco auto che include i più noti brand automobilistici come Ferrari, Lamborghini e Bugatti. Non mancano, inoltre, spettacolari tracciati e la possibilità di personalizzare la propria vettura.

2. PUBG Mobile

PlayerUnknown's Battlegrounds, conosciuto anche come PUBG Mobile è un noto sparatutto in terza persona di tipo Survival. Un gioco disponibile esclusivamente in multiplayer online, nato su PC e arrivato poi anche su smartphone. Un accattivante titolo dalla grafica curata che vanta anche la possibilità di guidare vari tipi di veicoli.



3. Clash Royale

Clash Royale è un avvincente gioco di strategia in tempo reale che coinvolge fino a quattro giocatori contemporaneamente. Un titolo che vanta 12 diverse arene e divertenti modalità di gioco in multiplayer online. Citiamo, inoltre, la possibilità per i giocatori di tutto il mondo di riunirsi in clan e l'efficiente sistema di matchmaking.

4. Alto’s Odissey

Alto’s Odissey è il sequel del noto titolo Alto's Adventure, un endless game che vede protagonista uno spericolato snowboarder. Un gioco, dalla particolare atmosfera, che metterà a dura prova i vostri riflessi.

5. Plants vs. Zombies 2

Secondo episodio di uno dei più noti franchise nella storia dei videogiochi, Plants vs. Zombies 2 é un simpatico gioco di tipo tower defense che vede scontrarsi agguerrite piante e buffi zombie. Un titolo dall’elevata longevità con 11 diversi scenari (dall'antico Egitto al lontano Futuro) e ben 300 livelli disponibili.