I migliori giochi per Nintendo Switch

Dopo esserci occupati dei migliori videogiochi per Ps4 e Xbox One è ora venuto il momento della Nintendo Switch. Un prodotto decisamente diverso dai suoi diretti concorrenti, in grado di trasformarsi in una console portatile, dotato inoltre di un supporto basato su cartuccia elettronica e due joypad removibili.

Una console uscita sul mercato nel marzo 2017, venduta in oltre 24 milioni di unità, che può contare su un numero di giochi in esclusiva davvero impressionante.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i cinque migliori titoli per la console di Nintendo.

1. Super Smash Bros Ultimate: un ottimo picchiaduro con ben 70 personaggi

Al vertice della nostra classifica troviamo Super Smash Bros Ultimate: l’ultimo episodio della famosa serie di picchiaduro platform di Nintendo. Un titolo dalla longevità davvero elevata che può contare su 70 combattenti diversi con moltissime opzioni di gioco come la Modalità Storia, Allenamento, tornei, stanze per il gioco online e altro ancora. Un titolo estremamente divertente in grado di garantire numerose ore di divertimento da soli o in compagnia.

Scopri di più su Amazon.it a 44,99 euro





2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: uno dei più famosi giochi per Nintendo Switch

Legend of Zelda: Breath of the Wild è un videogame che si rivolge a tutti gli amanti delle avventure e dei titoli action. Titolo open world che vanta nuove meccaniche di gioco, tantissima libertà di azione ed un inedito motore fisico. Videogame in cui dovremo salvare di nuovo la principessa Zelda dal cattivo Ganon all’interno di Hyrule, luogo immaginario dove si svolgono la maggior parte dei giochi della serie The Legend of Zelda.

Scopri di più su Amazon a 69,99 euro

3. Super Mario Odyssey: il miglior gioco dedicato al più famoso personaggio di Nintendo

Nella nostra classifica non poteva mancare il celebre idraulico italiano, con il titolo Super Mario Odyssey. Videogame considerato da molti come il miglior videogioco dedicato a Super Mario. Titolo che si distingue per le sue enormi mappe con aree gigantesche da esplorare. In questo videogame Mario è affiancato da Cappy, il suo cappello ora senziente che sarà utile per affrontare i livelli e sconfiggere i nemici.

Scopri di più su Amazon a 44,99 euro



4. Mario Kart 8 Deluxe: per gli appassionati di giochi di corse

Mario Kart 8 Deluxe è una rivisitazione del capitolo uscito su Wii U. Un gioco di kart estremamente divertente, soprattutto con gli amici, che supporta sino a 8 giocatori in multiplayer locale. Un party game con nuovi personaggi come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior, inediti circuiti e modalità di gioco come Guardie e Ladri.

Scopri di più su Amazon a 50,70 euro

5. Mario Rabbids Kingdom Battle: un divertente strategico a turni

Il quinto posto della nostra classifica è occupato da Mario Rabbids Kingdom Battle. Si tratta di uno strategico a turni realizzato in gran parte all’interno della sede di Milano di Ubisoft. Mario Rabbids Kingdom Battle è un RPG strategico dove dovremo controllare squadre di tre personaggi con poteri e abilità diverse. Un originale gioco che coinvolge Mario, Luigi, Peach, Yoshi e gli eroi Rabbid impegnati ad affrontare quattro diversi mondi pieni di scrigni e complicati enigmi.

Scopri di più su Amazon a 45,40 euro