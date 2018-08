I migliori giochi per Xbox One

Avete appena portato a casa una Xbox One S o una Xbox One X? Scopriamo allora quali sono i giochi che proprio non potete perdervi. Titoli da provare assolutamente ed in grado di garantirvi molte ore di assoluto divertimento, da soli o in compagnia dei vostri amici.

Videogiochi che ormai sono diventati dei classici ed in grado anche di sfruttare tutta la potenza della Xbox One X.

Scopriamo, quindi, quali sono i cinque migliori giochi per la console di Microsoft.

1. Halo: Master Chief Collection

Al vertice della nostra classifica si posiziona Halo: Master Chief Collection; una raccolta da non perdere che include le edizioni con grafica aggiornata di Halo, Halo 2, Halo 3 e Halo 4 e Halo 3: ODST. Una serie sparatutto dall'ambientazione fantascientifica che vi garantirà numerose ore di divertimento in compagnia di Master Chief; un personaggio ormai noto a livello globale che ha accompagnato tutti i lanci delle console Microsoft.

2. Gears of War 4

Gears of War 4 è l'ultimo capitolo del celebre sparatutto in terza persona pubblicato da Microsoft Game Studios per Pc e Xbox One. Una delle migliori serie per la console di Microsoft con un'ottima sezione multiplayer ed una trama coinvolgente. Un titolo, inoltre, in grado di sfruttare la maggiore potenza di Xbox One X con il supporto al 4K e all’HDR.

3. Forza Horizon 3

Forza è la serie di giochi di guida più famosa sulla console Microsoft. In particolare vi segnaliamo il terzo capitolo dello spin-off Forza Horizon: un titolo open world ambientato tra i bellissimi paesaggi australiani che include oltre 350 auto di tutti i generi. Non manca infine un comparto grafico di elevata qualità in grado di raggiungere i 2160p su Xbox One X.

4. La Terra di Mezzo: l’Ombra della Guerra

La Terra di Mezzo: l’Ombra della Guerra è un action RPG di stampo open-world, sequel dell'apprezzato L'Ombra di Mordor sempre ambientato nell'universo fantasy di J. R. R. Tolkien. Un titolo che vanta un'ambientazione ricchissima di missioni e luoghi da esplorare, un gameplay sempre solido e avvincente ed una sezione grafica davvero curata.

5. Far Cry 5

Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona ambientato in una mappa open world nella regione immaginaria di Hope County, in Montana. Un titolo dall'ottima grafica che include anche il supporto a Xbox One X. Un gioco longevo e ricco di contenuti che offre anche la possibilità di guidare numerose tipologie di veicoli come famose muscle car, quad, aerei e molto altro ancora.

