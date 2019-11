Sedie gaming: le migliori poltrone per gli appassionati di videogiochi

Le sedie da gaming sono particolari poltrone pensate in particolare per gli appassionati di videogiochi, ma che possono essere utilizzate, ovviamente, anche per lo studio o in ufficio.

Prodotti dal design curato, ispirato ai sedili delle auto sportive, dall’ottima ergonomia ed in grado, quindi, di garantire un elevato comfort anche durante lunghe sessioni di gioco.

Poltrone dotate di varie regolazioni, realizzate in resistenti materiali e disponibili in moltissimi modelli per tutte le tasche con prezzi a partire da 69 euro.

1. Diablo X-One: confortevole e con schienale regolabile fino a 180°

Iniziamo la nostra rassegna dalla Diablo X-One, una poltrona da gaming nera con particolari disponibili in sei colorazioni (bianco, giallo, blu, nero, rosso e verde). Tra le sue caratteristiche ricordiamo anche lo schienale regolabile fino a 180°, la portata fino a 150 kg, il pistone a gas (livello di sicurezza - classe 4) ed il rivestimento in finta pelle. Poltrona girevole, regolabile in altezza, con poggiatesta e cuscino lombare removibili.

Scopri di più su Amazon.it a 149 euro

2. Songmics OBG56B: adatta anche per l’ufficio

Proseguiamo la nostra rassegna con la Songmics OBG56B; una poltrona da gaming adatta anche per l’ufficio, in particolare nella colorazione completamente nera. Colore che si affianca alle versioni in arancione, bianco, blu, rosso e verde. Prodotto con rivestimento in similpelle, inclinazione dello schienale da 90 a 110° e sedile ad altezza regolabile di 10 cm.

Scopri di più su Amazon a partire da 85 euro

3. Woltu: con poggiapiedi retrattile

Da Woltu, una sedia da gaming disponibile in 8 diverse colorazioni, dotata anche di poggiapiedi retrattile. Sedia con rivestimento in ecopelle e reclinazione dello schienale che raggiunge i 155°. Poltrona girevole con base dotata di 5 ruote e altezza della seduta e braccioli regolabili, con una portata massima di 150 Kg.

Scopri di più su Amazon a 121 euro

4. IntimaTe WM: imbottitura extra spessa

Nella nostra rassegna troviamo anche la IntimaTe WM, una sedia da gaming acquistabile a meno di 100 euro, disponibile in 5 diverse colorazioni (blu, grigio, nero, rosso e verde). Poltrona con imbottitura extra spessa anche sui braccioli, regolazione dell'altezza tramite pistone a gas e base con 5 rotelle.

Scopri di più su Amazon a 87 euro

5. Akracing Nitro: robusto telaio in acciaio

L’Akracing Nitro è una robusta poltrona da gaming con telaio in acciaio e schienale regolabile. Ricordiamo, inoltre, l'imbottitura in schiuma ad alta densità, la semplice procedura di montaggio, i braccioli regolabili e la regolazione dell'altezza.

Scopri di più su Amazon a partire da 280 euro

6. Bakaji: prezzo contenuto

Bakaji propone una sedia da gaming disponibile in 4 diverse varianti con inserti in bianco, blu, nero e rosso. Un prodotto in ecopelle e tessuto, con schienale ed altezza regolabili, braccioli imbottiti e carico massimo di 150 Kg.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

7. Prisp: completamente regolabile

La nostra rassegna si conclude con la sedia da gaming di Prisp, disponibile in 5 diverse varianti. Poltrona dotata di telaio in metallo, imbottitura in schiuma ad alta densità e rivestimento in pelle sintetica. Ricordiamo inoltre le regolazioni per schienale, altezza e inclinazione del sedile e braccioli. Non manca, infine, il cuscino lombare regolabile e quello per il collo.

Scopri di più su Amazon a partire da 129 euro