Switch Lite: ecco la nuova console di Nintendo

Dopo i vari rumor delle ultime settimane, Nintendo ha ufficializzato la nuova Switch Lite, una variante esclusivamente portatile della famosa console giapponese.

Nintendo Switch Lite si presenta con dimensioni più contenute rispetto alla sorella maggiore, diventando una console portatile al 100%. L’azienda giapponese ha, infatti, eliminato la possibilità di collegamento al TV, la relativa dock e i Joy-Con estraibili. E’ comunque possibile connettere quelli di Switch per poterli utilizzare su tutti quei titoli che richiedono il rilevamento del movimento.

Una console anche più leggera con un peso di 275 gr e con dimensioni di 91,1 x 208 x 13,9 mm.

Novità anche per lo schermo che scende a 5,5 pollici (nel modello standard ha una diagonale di 6,2"), mantenendo la risoluzione di 1280 x 720 pixel. Nintendo promette, inoltre, una maggiore autonomia; usando The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ad esempio, Switch Lite arriva a quattro ore anziché le tre ore della Switch standard.

Nintendo Switch Lite sarà disponibile in tre colori Turchese, Grigio e Giallo, a partire dal 20 settembre, ad un prezzo di 219,98 euro.