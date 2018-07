La prossima Xbox One verrà realizzata in due differenti versioni

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Xbox; secondo i più recenti rumors circolati negli ultimi giorni, Microsoft starebbe progettando ben due nuove console next gen.

La prima, denominata Scarlet, sarebbe una console di tipo classico, mentre la seconda potrebbe avere un’impostazione più innovativa con un’architettura progettata per funzionare grazie ad un servizio di game streaming, realizzato da Microsoft; un'avanzata tecnologia denominata Scarlett Cloud in grado di eseguire tramite Internet la maggior parte dei calcoli richiesti dai videogiochi, sfruttando server dedicati.

Consolle che grazie all'hardware più semplice verrà venduta ad un prezzo decisamente inferiore rispetto alla sorella maggiore, ma che sarà comunque in grado di far girare tutti i titoli della versione classica.

Entrambi i modelli di console dovrebbero debuttare nel 2020, prima dell’arrivo di Playstation 5.