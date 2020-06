Ecco la nuova PlayStation 5

Durante l’evento "The Future of Gaming" Sony ha finalmente svelato il design della nuova PlayStation 5.

Una console dal look futuristico, con forme originali, curate ed eleganti.

PlayStation 5 riprende i colori del controller DualSense, bianco, nero e blu, mostrato qualche tempo fa.

Una console installabile in verticale o in orizzontale, decisamente più sottile rispetto a Xbox Series X, realizzata in due varianti: la versione standard dotata di drive Blu-Ray e la versione Digital Edition priva di lettore ottico, con i giochi che andranno scaricati dal PlayStation Store. Modello che avrà probabilmente un prezzo più basso, ancora non svelato da Sony.

Oltre alla console, Sony ha mostrato anche una serie di accessori che riprendono il design della PlayStation 5: una base di ricarica per i controller, una videocamera, un telecomando e le cuffie senza fili Pulse 3D.

Infine sono stati mostrati anche alcuni giochi che arriveranno sulla nuova console come Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West (seguito di Horizon Zero Dawn) e il remake di Demon's Souls.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui le caratteristiche tecniche di Ps5