PlayStation Classic: la mitica console ritorna sul mercato

La prima PlayStation torna sul mercato in una nuova veste; un’operazione nostalgia analoga a quella di Nintendo che ha riproposto le sue console NES e SNES in formato ridotto.

PlayStation Classic riprende il design della console originale, ma con dimensioni ridotte del 45% ed un hardware ovviamente rivisto. La console avrà infatti un'uscita HDMI abilitata alle risoluzioni 480p e 720p ed una porta microUSB utile per collegare un alimentatore esterno, non incluso nella confezione.

Console che sarà accompagnata da due controller originali e che ospiterà al suo interno venti famosi giochi tra cui Final Fantasy VII, Jumping Flash!, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms.

Playstation Classic avrà, però, un catalogo bloccato senza la possibilità di utilizzare altri giochi e accessori esterni, come le memory card.

PlayStation Classic sarà disponibile nei negozi dal 3 dicembre al prezzo di 99,99 euro con i preordini che inizieranno nelle prossime settimane.