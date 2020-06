Poltrone da gaming SecretLab: tutte le caratteristiche della nuova gamma 2020

Nata nel 2014, SecretLab è un’azienda specializzata nella produzione di sedie da gaming; poltrone dall’ottima ergonomia, ideali non solo per gli appassionati di videogiochi, ma anche per chi passa molte ore al Pc o dietro una scrivania.

SecretLab ha ora rinnovato la sua gamma con alcune interessanti novità. Partiamo dalla miscela di schiuma polimerizzata a freddo utilizzata per le sue poltrone che promette un elevato comfort ed un’ottima postura.

Sedie dotate, inoltre, schienale completamente reclinabile, affiancato da un completo meccanismo di inclinazione della poltrona.

Passiamo poi ai braccioli “4D” completamente regolabile dall’utente, non solo in altezza. I braccioli possono, infatti, essere spostati anche in avanti o indietro e ruotati.

Tra le maggiori novità il rivestimento Secretlab PRIME 2.0, progettato per essere 4 volte più resistente rispetto alla normale pelle sintetica ed in grado di garantire comunque un’elevata morbidezza.

Novità anche per il rivestimento in tessuto Secretlab SoftWeave che offre una trama unica estremamente morbida, soffice e traspirante, ma allo stesso tempo resistente.

Concludiamo ricordando il cuscino per la testa in memory foam con gel di raffreddamento e i resistenti pistoni a gas di classe 4.

Infine non manca la garanzia di 5 anni.

SecretLab: 3 diversi modelli

La gamma 2020 è composta a tre poltrone: Omega, Titan e Titan XL con rivesimentimento in tessuto o pelle e numerose colorazioni disponibili. Non mancano versioni speciali dedicate a noti giochi come Overwatch, famose serie Tv (Il Trono di Spade) e personaggi dei fumetti come Batman

Infine i prezzi, la poltrona da gaming Omega è acquistabile a partire da 359 euro, mentre la Titan parte da 399 euro.