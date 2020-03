Recensione PowerA Enhanced Wired Controller: un completo joypad cablato per Xbox One e PC

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle periferiche da gioco di PowerA e dopo le recensioni dei modelli Spectra e Fusion Pro, testiamo oggi l’Enhanced Wired Controller.

Un modello disponibile in varie colorazioni e compatibile con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e PC equipaggiati con Windows 10.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del PowerA Enhanced Wired Controller.

PowerA Enhanced Wired Controller: design e caratteristiche

PowerA Enhanced Wired Controller riprende il design del joypad originale di Xbox One. Una periferica da gioco, con licenza ufficiale Microsoft, disponibile in varie colorazioni per tutti i gusti. Oggetto della nostra prova è la variante dotata di una verniciatura nella parte superiore che ricorda l’alluminio spazzolato. Il lato inferiore è, invece, realizzato in plastica nera.

Questo controller si distingue, inoltre, dal modello originale di Microsoft per la presenza sul lato inferiore di due pulsanti programmabili dall’utente, tramite un bottone dedicato. Pulsanti che possono sostituire tutti i comandi del pad ad eccezione del movimento degli stick analogici.

Il PowerA Enhanced Wired Controller è dotato di cavo cordato removibile con ingresso Micro USB, lungo 3 metri e di ingresso per il jack da 3,5 mm delle cuffie.

PowerA Enhanced Wired Controller: esperienza d’uso e prezzo

Da PowerA arriva un controller per PC e Xbox One, completo e dalla buona qualità costruttiva. Un prodotto dal design classico, con comandi precisi, resistenti e dall’elevata ergonomia.

Un prodotto disponibile in diverse colorazioni, dotato anche di due pratici pulsanti programmabili, semplici da impostare e facilmente raggiungibili sul lato inferiore.

Concludiamo con il prezzo, il PowerA Enhanced Wired Controller è acquistabile a 39 euro.

