PowerA Fusion Pro: la recensione di un completo gamepad per Xbox One e Pc

Dopo la prova dell’ottimo videogioco Gears 5 torniamo ad occuparci di Xbox One con la recensione del PowerA Fusion Pro, un completo controller cablato di fascia alta.

Un gamepad per Xbox One e Pc (Windows 10), dal look elegante e curato, che vanta anche 4 levette programmabili dall’utente ed un’elevata qualità costruttiva.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del PowerA Fusion Pro.



PowerA Fusion Pro: design e caratteristiche

PowerA Fusion Pro riprende il design del controller originale di Xbox One e alcune caratteristiche del pad Elite di Microsoft.

La parte superiore è realizzata in plastica gommata liscia; materiale impiegato anche per le impugnature laterali dotate di rivestimento zigrinato che migliora il grip del pad.

PowerA Fusion Pro è disponibile in due varianti, la colorazione bianca con elementi in bronzo da noi provata e la versione nera con particolari di color argento. Pad dotato di cavo cordato removibile con ingresso Micro USB, lungo 3 metri.

Questo controller con la licenza ufficiale Microsoft, si distingue inoltre per la possibilità di regolare la corsa dei grilletti, in tre diverse posizioni, tramite due comandi nella parte inferiore. E’ inoltre dotato del Mappable Pro Pack, quattro levette removibili in blocco o singolarmente, realizzate in metallo e posizionate sul lato inferiore.

Levette programmabili dall’utente, tramite un pulsante dedicato, che possono sostituire tutti i comandi del pad ad eccezione del movimento degli stick analogici.

Ricordiamo, inoltre, il jack da 3,5 mm per le cuffie e la possibilità di sostituire gli stick analogici con una variante più alta e con una dalla forma convessa; accessori forniti nella confezione insieme a due anelli antifrizione.

Non manca, infine, una pratica custodia rigida utile al trasporto del controller.

PowerA Fusion Pro: esperienza d’uso e prezzo

Passiamo all'esperienza d’uso del PowerA Fusion Pro con un giudizio complessivo decisamente positivo. L’azienda americana ha realizzato un controller dall’elevata qualità costruttiva, robusto e dall'ottima ergonomia.

Controller leggero, con comandi precisi e resistenti ed un convincente sistema di vibrazione, in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti. Davvero utili, infine, le levette programmabili che consentono di mantenere sempre i pollici sugli stick analogici.

Infine il prezzo, il controller PowerA Fusion Pro è acquistabile a 99 euro.

