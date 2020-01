PowerA MOGA XP5-A Plus: la recensione di un controller Bluetooth e cablato per smartphone e Pc

Dopo la prova dei controller Spectra e Fusion Pro torniamo ad occuparci di PowerA con la recensione del MOGA XP5-A Plus; un joypad collegabile in wireless o via cavo al nostro smartphone e tablet Android e compatibile con la piattaforma Steam su Pc.

PowerA dichiara, inoltre, la compatibilità con le piattaforme di cloud gaming Stadia e la futura Xbox Xcloud, con periferiche VR, Android TV e PlayStation Now su Pc.

Periferica di gioco dotata di pulsanti programmabili ed utilizzabile anche come power bank per la ricarica di cellulari e altri prodotti hi-tech.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del PowerA MOGA XP5-A Plus.



PowerA MOGA XP5-A Plus: design e caratteristiche

Il PowerA MOGA XP5-A Plus riprende il design del controller dell’Xbox One; troviamo, quindi, due stick analogici, 4 pulsanti, un d-pad, due grilletti e due pulsanti dorsali.

A questi si affianca nella parte superiore un pulsante centrale per l'alimentazione e l’accesso ai menù di gioco, i comandi Select e Start ed un selettore per le modalità wireless e cablata. Non manca un comando per il monitoraggio della batteria, affiancato da 4 led di stato ed un pulsante per l’attivazione della funzione di power bank.

Il lato inferiore ospita due pulsanti programmabili dall’utente, tramite un bottone dedicato, che possono sostituire tutti i comandi del pad ad eccezione del movimento degli stick analogici.

Concludiamo con il lato posteriore dove troviamo il pulsante per la configurazione della connessione Bluetooth e due porte, una USB-A classica, per la funzione di power bank, ed una micro USB per il gaming cablato.

Passiamo ai materiali, con la parte superiore realizzata in plastica, mentre sul lato inferiore troviamo un rivestimento in gomma che aumenta il grip del controller.

Il Moga è, inoltre, accompagnato da un supporto rimovibile da fissare alla parte centrale del controller. Supporto che permette di agganciare al joypad smartphone, anche di dimensioni generose, grazie ad un sistema a morsa con rivestimento in gomma.

Supporto che consente anche di inclinare lo smartphone e dotato di cavalletto che permette di mantenere stabile il controller quando posizionato su un piano.

Assente un sistema di vibrazione integrato. Infine la confezione che include un manuale anche in italiano e tre cavi con porte USB-A, USB Type-C e Micro USB.

PowerA MOGA XP5-A Plus: esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso del PowerA MOGA XP5-A Plus; curato il design con elementi anche in arancione, discreta la qualità costruttiva.

Buona l’ergonomia grazie al peso ridotto e alla forma ripresa dal controller di Xbox One.

Un controller preciso e resistente, con robusti comandi. Pratici inoltre i pulsanti programmabili, facilmente raggiungibili.

Giudizio positivo anche per il supporto dedicato allo smartphone, solido e stabile e dotato di rivestimento in gomma che protegge la scocca del cellulare. Analoga valutazione sul collegamento Bluetooth che si è rivelato sempre stabile. Comoda la modalità power bank che consente di estendere l’autonomia dello smartphone.

Peccato per la mancata compatibilità con smartphone e tablet di Apple; limitato inoltre il supporto ai giochi per Pc.

Infine il prezzo, il PowerA MOGA XP5-A Plus è acquistabile a 80 euro.

Scopri di più su Amazon.it